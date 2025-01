La etapa 6 de la 40ª edición de la Vuelta a San Juan, tuvo final cerrado con un embalaje masivo sobre el final de las cinco vueltas dispuestas en el departamento Pocito. En este sprint fue Leonardo Cobarrubia del SEP, el que logró alzar los brazos en la línea de meta y darle a su equipo una victoria en etapa de la Vuelta a San Juan, después de varios años de no conseguir este objetivo. Se podría afirmar que fue una victoria con proyección, ya que llegó en la etapa previa a la de este viernes en los Altos del Colorado y que históricamente ha definido las diferentes ediciones de la Vuelta de los sanjuaninos.

Leo consiguió su primera victoria en una etapa de la Vuelta y eso también fue para el festejo, aunque no fue sencillo y tuvo que batallar bastante durante toda la etapa y ser efectivo en el remate final. Por todo ello, el pedalista del SEP nos comentó: “El sprint fue muy intenso, muy apretado, mucho choque, creo que normal en la hora del sprint. Pero bueno, me pude acomodar bien y partir a mis metros y quedarme con el triunfo” comentó el ganador, cuyo equipo no ganaba una etapa de la Vuelta a San Juan desde la edición del 2016.

“Lo atractivo de la etapa fue la gran cantidad de gente que había en la llegada. La verdad que mucha gente, el circuito es rápido y bueno, creo que esta llegada me favorece. Las tres veces que me llegué acá he podido ganar, así que bueno, estoy muy contento con eso. Sin dudas fue un golpe anímico positivo. Después de tanta mala suerte el primer día, de pinchar tres veces, de todo lo que pasó, hoy ganar, un día antes del Colorado, creo que es un golpe anímico muy importante y creo que vamos a dejar todo mañana” sentenció Cobarrubia con gran convencimiento, y que fue escoltado por el chileno Jacob Decar del Stamina y el brasileño Casio Freitas del Swift Pro Cycling.

Por ello la pregunta es inevitable, entrando en las últimas etapas de la carrera y con los Altos del Colorado como próximo objetivo este viernes en horario matutino. Sin dudarlo, Leo comentó finalmente: “Esperemos que la suerte principalmente nos acompañe. Esperemos que mis dos compañeros que están peleando la clasificación ahí cerca se levanten con su mejor día y podamos descontar tiempo. De mi parte voy a hacer todo lo posible para subir lo más cómodo posible y tratar de, si me levanto en un buen día, quien te dice que puede haber una sorpresa”.