Vuelve el "San Juan Minero": prometen la llegada de la Era del Cobre

El presidente de la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky, manifestó en Canal 13 que se viene la Era del Cobre en la provincia. "Nadie dimensiona lo que puede llegar a pasar si se dan las cuatro inversiones de cobre que se pueden poner en marcha. Creemos que hay muchas posibilidades", expresó.

En este sentido, explicó que actualmente no la estamos pasando bien, por lo tanto quieren que San Juan entre en un círculo virtuoso productivo y no volvamos a caer en la especulación. "Anoche realizamos un brindis y fue una noche fantástica porque logramos compartir con una gran parte de sectores de la provincia que han trabajado con nosotros", detalló.

Noticias Relacionadas Alerta por el posible cierre de la planta de combustible minero en Albardón

Destacó que brindaron por el año que viene con el foco en el futuro, el San Juan del 2062, cuando la provincia cumpla 500 años desde su fundación. "Hay proyectos de cobre y demás que pueden llegar a darse en el sector minero. Alguna vez nos dijeron que éramos inviables y hoy estamos orgullosos de lo que somos", aseguró.

Dijo que a través de los consensos llega el desarrollo pero aún hay cautela por las medidas de Alberto Fernández, porque no coinciden con algunas. "No compartimos la doble indemnización ni las retenciones pero sabemos que hay que pagar la deuda, esperemos que todos los ajustes que hagan no sean sin pensar en el crecimiento", concluyó.

Noticias Relacionadas Inevitable minería