Con la Ley de Emergencia Económica "se busca generar un shock de consumo"

La economista Lucila Avelín explicó en Canal 13 que este avance de la Ley de Emergencia Económica es un primer indicio y que con la reglamentación de ella se dará una nueva discusión. "Ya hay un nuevo panorama hacia dónde camina el nuevo gobierno, lo que se está buscando con la ley es generar un shock de consumo para poner a andar el aparato productivo", detalló.

Destacó que debería ser bueno que el consumo se reactive teniendo en cuenta que por lo general las empresas ya tienen el capital para aumentar la producción. "Ha sido cuestionado que le piden a todos los sectores un esfuerzo pero no hay un gesto desde el lado político, ni tampoco judicial", se explayó. Aseguró que el panorama económico es complejo pero que todavía no estamos en default porque no hemos dicho que no vamos a pagar.

"Algunos dicen que estamos en default selectivo porque no cumplir con los plazos del contrato, algo que se daría cuando se renegocie. Esto era inminente porque no están los dólares para pagar", agregó. Afirmó que sin dudas la economía se mueve por expectativa e información, y que mientras más dudas hay más expectativas, por tanto hay que ver la implementación de la ley.

"Creo que vamos a seguir con inflación alta. Este año cerramos con un 55% y el que viene estiman que será del 45%. Esto debería ser una buena noticia, se tendría que sentir", sostuvo. Por último, manifestó que se habla de un DNU para incrementar entre $6.000 y $9.000 los sueldos al sector privado, en partes, algo que si se lo mira desde el consumo es bueno pero que tendrá una carga para los empresarios.