Congelaron tarifas de colectivos por 120 días: ¿Y San Juan?

El congelamiento de las tarifas de los servicios públicos en la ley de Emergencias que se aprobó en el Congreso había dejado afuera a un sector sensible para la mayoría de los argentinos: el transporte público. En varias localidades bonaerenses y en otras provincias, las subas del combustible impactaron y provocaron que los precios del boleto se incrementaran; en su gran mayoría, los costos superan lo que se paga en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el gobierno nacional decidió sumarlo al paquete y anunció que los costos del transporte público se mantendrán al valor actual por 120 días en la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

La decisión será publicada hoy mismo en el Boletín Oficial, según supo Infobae de fuentes oficiales. Durante la conferencia de prensa, Meoni explicó que durante ese tiempo se analizará la política de subsidios y que respecto del interior del país “las provincias toman sus medidas, nos estamos reuniendo con ellos, pero no podemos decidir sobre ellos. Nosotros estamos trabajando sobre la base de un costo único de boleto. vamos a establecer un costo de boleto nacional y de costo nacional, estamos trabajando una tarifa plana nacional y que cada municipio y provincia tiene el derecho de asumir si cobra por abajo o por arriba”.

El ministro de Transporte señaló en varias oportunidades que están terminando de sacar un estimación del costo del kilómetro transportado para establecer esa tarifa plana “teniendo en cuenta las regiones y las particularidades” y que eso irá en paralelo a aun “rediseño del sistema SUBE para controlar mejor los subsidios. Vamos a extenderlo a todo el país y vamos a subsidiar a los pasajeros no a las empresas de transporte”. “La medida que tomó el Presidente respecto del no aumento de combustibles en este periodo también impacta de manera importante sobre las empresas transportadoras”, dijo Meoni.

Un dato a tener en cuenta es que el congelamiento de 120 días se realizaría por uno similar en los combustibles. Por lo menos así lo dieron a entender Meoni y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “La medida que tomó el Presidente respecto del no aumento de combustibles en este periodo también impacta de manera importante sobre las empresas transportadoras de personas con lo cual sus costos no van a tener un impacto mayor”, señaló Meoni. Por su parte, en la misma línea, Cafiero dijo que “gran parte de la estructura de costos está estable porque no han subido los combustibles hay un gran incentivo para que esa estructura de costos no se mueva demasiado”.

Prórroga

Para finales de 2019 el ministro de Transporte, Mario Meoni, había comenzado una ronda de reuniones con sus pares de las provincias para intentar llegar a un acuerdo que se traduzca en una política de no aumento de los boletos del transporte público. En el último Boletín Oficial de 2019, el funcionario ya había dado la primera señal del anuncio que llegó de hoy. Mediante la Resolución 842/2019 se estableció que se extendía la vida útil de los colectivos que por ley sólo puede circular durante 10 años.

Ahora, y como parte de la negociación con los transportistas se dispuso que “los vehículos de Autotransporte de Pasajeros de Carácter Interurbano, Turismo e Internacional, modelos años 2007, 2008 y 2009, podrán prestar servicios hasta el día 31 de diciembre de 2020, siempre que aprueben la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.), cuyo certificado tendrá una vigencia de CUATRO (4) meses".

La ley establece que la antigüedad de los colectivos no puede ser mayor a los 10 años, pero en el medio de la negociación por la tarifa se prorrogó para las unidades de hasta 13 años. Asimismo, las unidades modelos 2008 y 2009 “podrán continuar prestando servicios hasta el vencimiento de la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.), siempre y cuando esta última haya sido aprobada con anterioridad al día 31 de diciembre de 2020”.

