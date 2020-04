No se mueve el flotador: estacioneros denuncian que la cuarentena tiró abajo las ventas

Desde que comenzó la cuarentena variadas actividades del sector económico sintieron el impacto en la caída de las ventas. Muchas de estas obtuvieron beneficios para poder sostener los gastos corrientes, que implica sueldos y servicios. En otras, desde Nación se les brindó un bono vino a empujar la rueda. Sin embargo, los estacioneros señalan que sintieron una baja del 80% y, para peor, se siente "excluidos".

En estos términos se refirió Analía Salguero, titular de la Cámara de Expendedores de San Juan, a la situación que atraviesan. "Estamos esperanzados que desde el Gobierno Nacional se les iba a brindar ciertos créditos o beneficios a las empresas de naftas del país pero notoriamente quedamos excluidos", apuntó determinante la referente local a Canal 13.

Para Salguero, resulta paradójico que el servicio de carga de combustibles sea una de las actividades esenciales pero que aún no hayan recibido ningún tipo de soporte económico. "Nosotros tenemos que sostener las cargas sociales, nos quejamos porque no nos alcanza. Estamos funcionando al mínimo, hay empresas con 73 empleados y uno tiene que cubrirlo como puede", destacó.

En este sentido, detalló que muchas expendedoras poseen un fondo mínimo o reserva con la cual se especula pueden afrontar este tipo de contingencias, pero señaló que muchas están sobre el límite. "Hay cinco mil estaciones de servicio en todo el país que tienen distintas realidades", sentenció.

EL CASO DEL GNC

Un reclamo que se hizo visible en la última semana fue que muchos conductores no podían renovar las obleas para carga de Gas Natural Comprimido. Esto, porque los talleres habilitados para realizar el trámite se encuentrar cerrados, dado que no forman parte de las actividades escenciales de la cuarentena.

Este tema tuvo un repercuciones en el área de los expendedores. Por esto, Salguero le bajó el pulgar a la posibilidad y aclaró que "no es una alternativa cargar o no cargar GNC a quien tiene vencida la oblea". Esto, porque "supone un peligro si el equipo no esta en condiciones". Si bien durante los primeros días pudo cargarse en algunas estaciones, señaló que los estacioneros optaron por no realizar la carga, aunque signifique una baja en la venta.