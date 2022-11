Registran altos índices de morosidad en colegios privados

La creciente inflación castiga duramente los bolsillos de muchos padres que llevan a sus hijos a colegios privados o públicos de gestión privada, cuyos niveles de morosidad no logran recuperarse a los niveles pre pandemia. Canal 13 consultó con la directora de Educación Privada del Ministerio de Educación, Viviana Gil de Pantano, sobre este indicador que oscila entre el 20 y el 30%, cuando en periodos de relativa estabilidad económica siempre fue del 10% según comunicó.

“Durante la época de la pandemia fue bastante fuerte ese porcentaje, con el 50% de morosidad pero había una base real de falta de trabajo y la virtualidad que llevó a algunos papa a que no pagaran las cuotas”, dijo la entrevistada.

Al respecto agregó, “en etapas que no son de crisis en la provincia siempre hubo un indicador normal de 10%, ahora, en general seria entre un 20% a un 30%, hay colegios que más y otros que menos”.

Además fue consultada por la posibilidad de que algunas instituciones educativas tomen alguna acción legal en contra de los padres en caso de adeudar cuotas, “distintas instituciones tienen distintas metodologías y tienen sus asesoramientos legales en esta conversación con los padres que no quieren pagar”, al respecto añadió, “se les hacen planes de pagos, de les dan plazos o si no quiere seguir mandando al hijo a las escuela, al año siguiente no se lo matricula”.

Finalmente dijo que estas situaciones suelen darse cuando los padres se quedan sin trabajo o cuando van dos o tres hermanos al mismo colegio. “También está establecido un sistema de becas regulado por la ley de la provincia. Estamos en una situación de crisis economía que lleva al retraso del pago de las cuotas”, finalizó.