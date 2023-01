Las ventas navideñas en San Juan tuvieron un leve repunte

Pese a las restricciones en el presupuesto familiar, algo que pone en jaque a las ventas minoristas, esta Navidad tuvo una menor cantidad de días hábiles para realizar compras. A pesar de ello en San Juan hubo un leve repunte. Algo que no se vio a nivel nación.

Desde la CAME dieron a conocer los detalles en torno a los porcentuales que dejó la venta navideña. Uno de los factores que consideran que afecto las ventas es el feriado del martes 20 por el título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar y la final del domingo 18. “No alcanzó el tiempo para comprar”, fueron algunas frases repetidas. Por consiguiente, la mayor cantidad de personas se agolpó el mismo 24 de diciembre para comprar lo necesario.

En este contexto desde la CAME indicaron que la venta navideña cayó un 1,8% en el país con respecto al año anterior y en San Juan tuvo un leve repunte, de 0,5%. A ello le sumaron que de los 6 grandes rubros relevados, crecieron Cosmética y Perfumería (+2,1%), Equipos de audio, video, celulares y accesorios (+4,2%) y Jugueterías (+3,4%) y cayeron Calzados (-5,1%), Indumentaria (-14,4%) y Librerías (-7,5%).

En esta Navidad, al 76,8% de los comercios medidos les fue igual o mejor de lo esperado, 3,6 puntos porcentuales por encima del año pasado (73,2%), aunque incidió que las expectativas en estas fiestas eran moderadas. Por los márgenes más ajustados y la inflación, hubo escasez de promociones. Solo la mitad de los negocios de la muestra realizó alguna.

El ticket promedio se ubicó en $9.410, con el monto más elevado en Audio, video, celulares y accesorios ($10.985) y el más bajo en Librerías ($5.222). Cabe decir que estos datos surgen de un relevamiento hecho por CAME entre el viernes 23 y el sábado 24 de diciembre en 232 comercios pymes del país por un equipo de 30 encuestadores.

En el mismo explica que: "En San Juan, el martes 20 se trabajó normalmente y no influyó el feriado ni los festejos, como en CABA" , comento Marcelo Vargas, delgado de Comercio de CAME San Juan. "Tenemos números similares menos en indumentaria ( -14.4 %) acá cayó 8.7% eso y la fuerte promoción público - privada en Capital propuesta por CAME hizo que por primera vez en 6 meses tengamos números positivos, agrego Vargas.