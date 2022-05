Importante novedad para las madres que necesitan el cambio de titularidad de la AUH

En la mañana de este miércoles Raúl Romero, titular de ANSES de Rawson estuvo en Banda Ancha y dio a conocer un importante dato para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo.

De este modo el funcionario de ANSES indicó “hay una novedad para todas aquellas mamás que están solicitando cobrar las asignaciones” comenzó. Luego añadió que se trata de los casos que los padres son quienes cobran el haber, pero son ellas quienes están a cargo de los menores. Casos que suceden cuando hay padres separados.

De acuerdo con lo que explicó que en esas ocasiones “las madres no podían solicitar las asignaciones porque oportunamente el papá había solicitado un crédito con las asignaciones”. En la misma línea detalló “por lo que hasta que no se cancelaba ese crédito no podían transferirse la titularidad de las asignaciones”.

Así se daban situaciones que las madres no tenían los medios monetarios para el sustento de los menores. De esta manera, Romero señaló “a partir del lunes la normativa se ha modificado se va a generar una declaración jurada por parte de la mamá es donde va a aceptar la transferencia de las asignaciones familiares y también la transferencia de esas cuotas que quedaron pendientes para que pueda comenzar a percibir la mamá”. En la misma sintonía mencionó “el trámite se realiza en ANSES de ventral y solicitar el turno”.