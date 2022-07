El Gobierno pagará 2.700 millones de dólares al FMI para saldar vencimientos

Al aguardo de que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) le dé el visto bueno al segundo desembolso del programa de Facilidades Extendidas, el Gobierno hará un giro de U$S 2.700 millones entre hoy y mañana en concepto de deuda. Se trata de dos vencimientos pautados en el marco del préstamo Stand By contraído por el ex presidente Mauricio Macri en el año 2018.

Está cancelación de pasivos se afrontará con el fondo Derechos Especiales de Giro (DEG) que forman parte del Tesoro de El Banco Central de la República Argentina, un remanente de los nueve U$S 9.700 millones transferidos por del propio organismo crediticio en marzo.

Este viernes, la junta del FMI discutirá la primera revisión del staff, el cumplimiento de las de las metas del período enero-marzo, además de la reprogramación de las metas del segundo y tercer trimestre teniendo en cuenta el impacto de la Guerra de Ucrania, con el objetivo de qué se autorice el segundo desembolso.

Se trata de unos 3000 millones de DEG, qué se traduce en un poco más de 400 mil millones de dólares por lo que está transacción no afectaría las reservas nacionales.

