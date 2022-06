Tras el aumento a estatales denuncian suba de precios en supermercados

Desde la Asociación Amas de Casa del País ya advierten por remarcaciones de precios en supermercados tras el aumento a los empleados públicos docentes y no docentes en San Juan.

Laura Vera, titular del organismo en San Juan, se refirió a un nuevo aumento de la canasta básica de alimentos y a la especulación con los precios y faltante de mercadería.

La dirigente social comentó en Canal 13 que tras el anuncio del gobernador Sergio Uñac ya se nota algún incremento en las góndolas y que es totalmente especulativo. ‘Nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo que hay que tomar medidas que vayan en conjunto. Se tiene que legislar nacionalmente algo que frene el tema del aumento de los precios en alimentos, tarifas y combustibles. Porque sino de nada valen los esfuerzos por aumentar los salarios. En un par de meses, si no se frenan estas cuestiones, el aumento del 40% o hasta el 100% no significaría nada’, sostuvo.

En este sentido, Vera recomendó denunciar estas especulaciones de precios. ‘Hay una herramienta que no es la mejor, que es Precios Cuidados, pero es la que hay. Si no están esos productos en góndola hay que denunciar para que se empiece a respetar al consumidor. Hay que denunciar esos hechos para que los grandes monopolios que tiene la venta de alimentos empiecen a tener o a cumplir con esos acuerdos que ellos se comprometieron. Habrá que estar atentos por los aumentos que se vienen. Es así la especulación, antes era una cuestión eventual que ocurría quizás cuando subiría el dólar, los combustibles. En cambio, ahora es muy cotidiano’, señaló.

En cuanto a la canasta básica de alimentos, la dirigente señaló que en el mes de abril tuvo un aumento del 4.3% con respecto al mes de mayo. ‘Subió menos de lo que se venía midiendo los meses anteriores, pero es un número que sigue preocupando. Esto eleva el valor de la canasta básica de alimentos a 49.500 pesos. Casi 50.000 pesos necesito una familia para comprar solamente comida en el mes de mayo’, informó.

Laura Vera comentó que este mes hubo mucha dificultad para realizar el relevamiento por el faltante de marcas y productos en los supermercados. ‘Eso ocurre fundamentalmente en lo que es aceites, harinas, azúcar y en algunos casos también la leche. No se pueden conocer los precios de esos productos y hace que los números no sean tan fidedignos como antes’, dijo.

‘Antes, por ejemplo, todos los meses mediamos aceite Natura. Ahora no lo encontramos en ningún lado. Y hemos tenido que modificar a otra marca que no tiene el mismo precio. Ya no se encuentran muchas de las marcas y sigue pasando que se sigue especulando con los productos. Nosotros no creemos que falten, sino que hay especulación’, analizó.

Vera también advirtió otra situación no menor en los supermercados. ‘Cuando se acredita la Tarjeta Alimentar desaparecen las ofertas. Hay pocas ofertas, en los hipermercados sobre todos. Eso ocurría cuando estaba la tarjeta social también. Ahora ocurre con este beneficio. Eso perjudica no solamente a los que son beneficiarios sino a todos en general’, alertó.

Por último, la dirigente comentó que también hay mucha diferencia de precios en los cortes de carne. ‘Hay diferencias de hasta 200 pesos dependiendo donde se compre. No se habla de calidad, sino de precios. En muchos casos hemos comprobado que es la misma calidad de carne’, aseguró.

Por último, Vera pidió por la aplicación de un mecanismo legal para frenar la remarcación y especulación de precios. Y señaló que los almacenes de barrio siguen siendo los más baratos para comprar carnes, verduras, frutas y pan.