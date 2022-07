Materiales de construcción: ventas normales al público pero a la espera de los precios de los proveedores

La venta de materiales de construcción en el país se ha visto afectada por el descalabro económico que produjo la salida de Martin Guzmán y la designación de Silvina Batakis en la cartera economía que provocó una corrida cambiaria frente a la incertidumbre. En la provincia de San Juan las realidades son disimiles en distintos locales en torno a los problemas con los proveedores, sin embargo, hay un panorama generalizado y es que las ventas no se han detenido.

En algunos casos señalan que los proveedores están reticentes a vender la mercadería y en otros no han tenido inconvenientes. Materiales de construcción como el hierro, pintura y materiales eléctricos afectados por la escalada del dólar hasta tanto no haya un precio claro de referencia para poder proyectar un aumento para no salir perdiendo a la hora de la reposición.

“Hasta esta tarde, la gran mayoría no estaba entregando nada, hasta el sábado estaban entregando, pero después nos dijeron que esperemos nomas”, dice un comerciante de Rivadavia.

Otro de los sectores que tiene serios inconvenientes es el comercio de insumos odontológicos que se en cuentan en la misma situación. La venta es normal, pero los proveedores esperan el acomodo de precios tras la corrida cambiaria del lunes que culminó con el dólar blue en $260.

Uno de los problemas transversales es la crisis energética por la falta de gasoil que fue, entre otros, el motivo de los cambios del Banco Central que priorizó la compra al exterior de combustible y de frenar la salida de dólares del país.

La semana pasada, algunos mayoristas de la provincia acusaron hasta 20 días de demora en la llegada de pedidos, que en condiciones normales de suministro de combustible es de 3 a 5 días. Fábricas de ladrillos de la provincia de San Juan se encuentran en una situación de crisis por la temporada baja, a lo que se le suma la escasez de gasoil utilizado en todo el proceso.