Alivio al bolsillo: se postergó la aplicación del aumento de la energía eléctrica

Se postergó la aplicación del aumento de la energía eléctrica pactado el pasado 12 de diciembre del 2022, en la cuarta audiencia pública de revisión tarifaria del periodo 2021-2025 entre Energía San Juan, Decsa (Caucete) y el Ente Provincial Regulador de La Electricidad (EPRE). Se esperaba que el los nuevos valores, con una actualización con tope de un 30% comenzara a regir a partir del 23 de enero, pero de momento no hay resolución.

Así lo confirmó el Gerente General de la entidad, Cristian Pelusso a Canal 13 este martes. “Es cierto que correspondía, luego de realizada la audiencia pública que entrara en vigencia a partir del 23 de enero el nuevo cuadro tarifario, pero aún no se ha emitido la resolución”, dijo el entrevistado. Así mismo aclaró qué sucederá cuando haya despacho sobre el asunto, “teniendo en cuenta que las tarifas no se pueden aplicar de forma retroactiva, va a estar en vigencia a partir de lo que disponga la resolución, cuestión que todavía no está emitida”-

De momento no han podo precisar cuándo se resolverá, pero aseguró que será dentro de poco tiempo. Tampoco hay precisiones sobre el porcentaje exacto de la suba, “se esperaba como máximo un 30% según lo charlado en la audiencia pública pero no está definido todavía”, reveló.

Según explicó, todo aquello que se charló con ambas prestadoras aún está en análisis en el directorio del EPRE. Cabe recordar que en aquella ocasión Energía San Juan había solicitado un aumento del 55%, mientras que Decsa un 59,68%. Desde la entidad resolvieron una compensación a las distribuidoras en un monto cercano a los 2000 millones de pesos en concepto de garantía del funcionamiento del servicio. De ese monto, unos $925 millones de pesos serian destinados corregir el desfasaje en torno a los indicadores de costos.

Sobre esto último, aún no se ha ejecutado, “todas esas medidas que forman parte de la cuestión tarifaria y la sustentabilidad del servicio en el 2023 van a estar en la mima resolución”, dijo Pelusso. La medida afecta a unos 262.000 usuarios entre ambas empresas.