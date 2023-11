En su nueva columna de análisis en Banda Ancha, el asesor financiero Ezequiel Riveros analizó el resultado electoral del ballotage. Los mercados recibieron a Milei sin sobresaltos y con buena cotización de acciones argentinas. Además, las recomendaciones de un especialista para invertir en la transición de gobierno.

El asesor expresó que "tuvimos una sorpresa, el mercado descontaba una victoria de Massa. Todos los activos que son pro Massa estaban todos los inversores apostados ahí, los plazos fijos no tuviste grandes retiros, los dólares financieros estaban calmos, entonces todo preveía que Massa iba a ser presidente".

"Ayer fue feriado entonces el mercado local estuvo cerrado, pero nosotros tenemos empresas argentinas que cotizan en el extranjero. Ahí se notó la buena prediposición de los inversores extranjeros por la victoria de Milei", agregó.

"Veo que es posible algunas reformas que Milei propone, eso en el largo plazo podés generar buenas perspectivas económicas y los inversores vieron eso y no solamente las acciones, también tuviste los bonos argentinos que están muy castigados, subieron un 6%" dijo Riveros.

Agregó que "Milei dijo que iba a ahorrar la deuda, que iba a pagar los intereses de estos bonos así que eso generó confianza. Por otro lado Massa daba cierta gobernabilidad pero la confianza en él era un poco más complicada".

"Hay que esperar a ver como se dan las cosas, no hay definiciones. Milei primero dijo que iba a cambiar las Leliqs, después la dolarización, pero no hay un discurso fuerte sobre eso, todos esperaban que el domingo hablara de eso y no habló, quizás pase a otro plano. El mercado lo ve difícil a la dolarización", agregó.

También Riveros dio recomendaciones para invertir en la transición de gobierno. Todo lo podés ver en el video insertado al principio de la nota, con el análisis completo.