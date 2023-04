Pescaderías dicen que llega poca merluza por el calentamiento de aguas en el Mar Argentino

Se viene Semana Santa y se multiplica la demanda de frutos de mar, entre ellos el más consumido en la en el país: la merluza. Según contó Guillermo Venegas Gallerano, de pescadería Gallerano ha legado poco producto a la provincia porque la pesca fue dificultosa debido al calentamiento de las aguas en el Mar Argentino.

“Es cierto que viene poco pescado porque el agua esta elevada en temperatura unos 3 o 4 grados”, dijo y agregó, “eso ha ablandado la merluza que hay que devolverla. Como son rápidos los fileteros se les rompe la merluza y ahí hay problemas de rendimiento y ellos tiene un sueldo base, pero también les pagan por kilo”.

Este viernes llegará un camión donde avaluará el estado de la mercadería, “llevamos tres semanas con cambios en el filet, para ver si están igual que los que tengo y para ver si hay alguna diferencia en algo”. Este hecho también ha afectado el tamaño, el kilo hoy está en $1790 y no cree que valla a subir más.

En la misma línea desde Pescadería La Costa remarcaron, “hay poco, la merluza es de agua fría y como hubo mucho calor en Mar del Plata la merluza se va buscando el agua fría y se van cada vez más lejos”, esto hace que cueste cada vez más pescar y aumente el costo de la actividad.

A esto agregó que hay una fuerte depredación de barcos extranjeros en la zona de pesca por parte de China, Japón y España. La merluza congelada cuesta $1400 en este local.

En Pescadería Aguilar también acusaron el faltante, “nos están diciendo que no hay mucha disponibilidad o stock de mercadería. Supuestamente dicen que no hay mucha pesca, pero para mí hay especulación”, expresaron aunque dijeron no estar al tanto de los motivos.

En este local el filet de merluza esta en $1950 el kilo, “suponemos que va a subir un poco más, asique hoy está en ese rango de precios”, finalizó.