Estacioneros negociarán con petroleras para evitar despidos y reducción de turnos

En contacto con Diario 13, la presidenta de los Expendedores de Combustible de San Juan, Analía Salguero aclaró que no se ha empezado ningún proceso de reducción de turnos y despido de personal por el momento, como lo había publicado un medio local.

Esto también fue confirmado por Víctor Menéndez, Secretario General del Sindicato Unión de Obreros de Estaciones de Servicios a este medio este martes, donde había expresado que hasta el momento no les ha llegado ningún tipo de comunicación oficial sobre el tema.

Sin embargo, Salguero dijo que esta es una posibilidad ante el desfase entre la pauta de Precios Justos hasta agostos del 16% con una paritaria por el mismo lapso del 30%. Aseguró que se ha abierto una etapa de negociación, donde este es uno de los planteos más extremos ya que un proceso como tal no se puede dar por las obligaciones contractuales con las petroleras.

“Esto es un disparador para darse cuenta que el precio está atado a esta coyuntura y el año electoral”, dijo la entrevistada y agregó, “los que han ido a Chile a Brasil o Uruguay han visto cuánto vale en los países limítrofes, se cruzan las fronteras desde otros países para venir a cargar combustible acá”.

Acto seguido reclamo que las estaciones de servicio también participen en las negociaciones de políticas de control de precios. “Si los costos suben a este nivel y el precio no, la única opción es disminuir nuestros costos no solo en personal si no en este aporte a la comunidad de tener abierto las 24 horas. En los países más avanzados no se atiende de noche o hay auto expendio”.