San Juan vendió a Brasil productos de exportación por u$s 75 millones

Que la producción sanjuanina llegue a distintos puntos del país es uno de los objetivos principales de la exportación. Y en 2023 Brasil se convirtió en uno de los principales compradores de la provincia, al punto de haberle vendido por u$s 75 millones.

A lo largo del 2023 las importaciones desde este país crecieron un 9,3% anual, alcanzando U$S 16.777 millones CIF, mientras que las exportaciones fueron de U$S 11.989 millones FOB, lo que representa una caída del 8,5% y resulta en un déficit comercial acumulado de U$S 4.788 millones. Esto es un 113,3% mayor al de 2022.

Respecto al comercio con San Juan, Brasil es el tercer mercado en valor FOB después de Suiza e India, pero es el segundo destino en volumen de exportación medido en kilogramos después de Chile.

San Juan exportó unas 67 mil toneladas de productos en el 2023 por un valor FOB de U$S 75 millones que significaron una reducción del 5% respecto de los casi U$S 79 millones del 2022; pero del 12% desde el año 2018 en virtud de las políticas macroeconómicas anti exportadoras aplicadas desde el 2019 en el país y que redujeron o exterminaron sectores productivos de las economías regionales como la cuyana, expulsando trabajadores.

Un dato no menor es que en volumen reducción fue inferior, un 1%, comparando el año pasado con el 2022. Pero con un aumento del 23% en volumen marcando la obligación de los exportadores de vender a menor precio por diferencias de tipo de cambios que llevaron los precios relativos a ser en muchos casos adversos a la competitividad argentina en el exterior en el quinquenio 18-23.

Los productos exportados por San Juan al mercado brasilero son diversos y en el ‘top five’ se ubican las uvas secas incluidas las pasas, los ajos frescos o refrigerados excluidos para siembra, las cebollas frescas o refrigeradas, excluidas para siembra, surtidos de juntas de distinta composición presentados en distintos envases, excluidas juntas metaloplasticas y mecánicas de estanqueidad y los tomates enteros o trozos, preparados o conservados, sin vinagre o ácido acético.

Y le siguen las aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, sin congelar, las camisas excluidas de punto, de algodón, p/hombres y niños, las juntas metaloplasticas; los pistachos s/ cáscara, los vinos excluidos espumosos y el mosto de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol, en envases.