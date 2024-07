Con expectativas de mejora las reservas alcanzaron 52 % en la primer semana del receso invernal

Mariano Carmona, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de San Juan, expresó en Cien por Hora, sus impresiones sobre el transcurso del receso invernal en la provincia. Además señaló que hay bajas reservas.

Consultado sobre cómo avanza este periodo de receso invernal, Carmona señaló: "En cuanto a reservas en establecimientos hoteleros, concretamente en el Gran San Juan, donde hay mayor concentración, hasta el viernes de la semana pasada nuestro relevamiento interno arrojaba aproximadamente un 52% de reserva". Del mismo modo. expresó: "No tenemos actualizado para esta semana, pero siempre tenemos la expectativa de que haya más afluencia de turistas de manera espontánea, ya que las vacaciones en grandes centros turísticos emisores comenzaron recién ayer".

Carmona añadió que, aunque siempre hay expectativas durante las vacaciones de invierno, los números no están reflejando un panorama positivo. "Por el momento, no hay tan buenos números", declaró. "Siempre es bueno tener expectativas en las vacaciones de invierno y semanas antes son nuestros grandes picos de demanda por cuestiones climáticas. Por lo cual, se espera que sea una temporada importante para esta época, pero no se reflejan en los números", afirmó.

El vicepresidente también comentó sobre el impacto de la situación económica en el sector: "Creo que a esta altura, todos los sectores están afectados. Es cierto que el turismo, la hotelería y la gastronomía vienen siendo de los primeros sectores en sentir esta baja". Por ello, mencionó que: "Esto genera un estado de agobio en el sector, sumado al aumento de tarifas, el enfriamiento de la actividad y el incremento de costos fijos y variables. No solo ha subido la materia prima, sino que también hay aumentos salariales y aguinaldos, lo que genera un costo muy difícil de superar y nos pone totalmente en jaque".

En cuanto a las medidas para reactivar el sector, Carmona mencionó: "Esperamos el momento de la reactivación y entendemos que la industria del turismo va a ser una de las últimas en reactivarse porque la realidad es suntuosa y será de las últimas en las que la gente pueda volver a acceder". En esta línea habló del nuevo programa del Gobierno Nacional: "El plan 'Argentina Emerge', que es el anterior Previaje, es una inyección a la demanda de transporte y el gran motor para la industria turística. El anuncio ha sido hace muy poco, y creo que estaríamos observando si hay algún tipo de cambio o algo de manera espontánea. Estamos muy expectantes a ver qué sucede esta semana con eso, si suma a la coyuntura".

Finalmente, Carmona contextualizó la situación dentro del marco de la crisis económica: "El marco de esto es la fuerte crisis económica que afecta a toda la población y a los consumidores en general".