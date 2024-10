Una tragedia conmociona a la provincia de San Luis, donde una mujer policía fue detenida tras haber asesinado a sus dos hijos, un nene de 2 años y una nena de 7. Marina Abigail Silva fue interceptada luego de intentar huir tras el crimen que cometió en su vivienda en el barrio Los Fresnos, de la localidad de Juana Koslay.

Recientemente, el padre de Silva reveló ante la prensa que ella le envió un mensaje a su familia a través de WhatsApp: “Perdónenme hermanos por lo que hice”. El hombre expresó su conmoción y dolor por el trágico suceso. “No quiero hablar con ella, ya le dije al jefe de Policía que no quiero saber nada, no quiero que me la pongan enfrente”, manifestó.

Y reveló que Marina, de 30 años, atravesaba una difícil situación económica: “Tenía deudas con todo el mundo, le saqué préstamos, le presté la tarjeta y estoy hasta acá”.

La cronología del caso

El reporte policial detalla que la oficial “comunicó la situación, haciendo mención de ser la madre de los menores y se responsabilizó del hecho”. Al mismo tiempo, la policía local descubría los cuerpos sin vida de los niños en la vivienda. Silva confesó el crimen a sus compañeros de la Comisaría 34, donde trabajaba. También dejó dos cartas en la escena antes de huir.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió a las 8 de la mañana del martes, cuando efectivos de la Comisaría Tercera arribaron a la vivienda. Junto a ellos, la fiscal de Género, María del Valle Durán, y el jefe de la Policía, Pablo Vieytes, se presentaron en el lugar de los hechos. De acuerdo con los informes preliminares, hasta el momento no se ha especificado el método utilizado para cometer el crimen. La búsqueda de Silva se extendió por pocas horas, ya que fue encontrada alrededor de las 10 de la mañana en la vera del Dique Cruz de Piedra, donde intentaba escapar. Durante el operativo, los agentes también recuperaron el arma reglamentaria de la oficial, quien había trabajado ocho años en la fuerza policial.

El caso ha conmocionado a la región y ha abierto numerosas interrogantes sobre los antecedentes que llevaron a la subinspectora a cometer el doble homicidio. Las autoridades del Departamento de Homicidios de la Policía provincial, junto con el Ministerio de Seguridad, continúan investigando los detalles del hecho, mientras que la fiscal Durán solicitó la colaboración de la hermana de Silva para realizar los reconocimientos pertinentes en la vivienda.

El padre del menor de las víctimas también se presentó en el domicilio de Los Fresnos, donde conversó brevemente con la prensa. “Ella se hizo cargo de todo”, afirmó, y mantuvo hermetismo sobre los detalles del crimen. Cuando le preguntaron si los niños habían recibido disparos, el hombre se limitó a responder: “Algo así. Me dijeron que no hablara”. En tanto, el padre de la niña de 7 años se encontraba en Buenos Aires al momento de los hechos.

El abuelo de los menores, visiblemente afectado, no solo expresó su rechazo hacia su hija, sino también mencionó que ella había sufrido violencia psicológica por parte del padre del niño de 2 años. “Tiene un problema económico muy grande, de eso no hay duda. Hablamos con ella, le decíamos ‘Marina ponete las pilas’, pero no sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando”, comentó.

Mientras se desarrollan las investigaciones, se busca esclarecer qué llevó a Marina Abigail Silva a tomar la decisión de acabar con la vida de sus dos hijos y huir. Según trascendió, la mujer no estaba bajo tratamiento psicológico ni presentaba carpeta médica en la Policía, y se esperaba su reincorporación al servicio tras finalizar su descanso. Las cartas que dejó en la escena del crimen podrían aportar más detalles sobre las motivaciones detrás de este trágico suceso.