Dramático relato de una joven abusada: "Me destruyeron como persona y como mujer"

La joven de 17 años contó que en la policía le querían archivar la denuncia porque estaba mal hecha y como no hubo penetración consideraron que el hecho “no fue tan grave”. Camila, contó que los trámites los realizó en la Comisaría 1° de Berazategui.

"Hoy me abusaron, me encerraron en una casa rodante. Eran 3, 2 de ellos me abusaron. Me resistí y dije que no, repetidas veces; aunque, un no, tendría que haber bastado. Me pude escapar. Capaz hoy no la contaba. Y acá estoy pidiendo justicia. #NiUnaMenos # Berazategui", comenzó un hilo en su Twitter.

La chica contó a Crónica TV que al volver de una fiesta electrónica en Quilmes se sentía mal y decidió irse a casa de su abuela en tren hasta Berazategui, “me sentía mal, mareada y ella iba estar despierta a esa hora”, relató.

Cuando bajó se le acercaron tres chicos y le preguntaron qué hacía sola y si se sentía mal, como conocía a uno de ellos aceptó que la acompañaran hasta una casa cercana de una supuesta abuela de uno de ellos para asistirla, en el camino había una especie de casa rodante "Empezamos a caminar y a la altura de la calle 144, entre 11 y 12, veo como una casa rodante. Uno dice 'ese es como mi quincho' pero cuando entro estaba todo vacío: había una mesa y una cama sin colchón", "cierran la puerta y otro se queda afuera. Los que entraron me manoseaban y yo les decía que pararan que no me sentía bien. Fue ahí que uno le pidió al amigo que saliera 'así la convenzo' pero cuando cerró la puerta se trabó, hicieron ruido y eso parece que alertó a los vecinos".

El resto del relato como se observa en las capturas es crudo, donde la joven cuenta cada uno de los movimientos de los abusadores para tratar de violarla.

Por suerte apareció un vecino y esto hizo que los sujetos huyeran, aunque Camila aseguró que tiene las identidades de cada uno de ellos y sabe que tienen 18, 19 y 20 años.

Fuente Crónica