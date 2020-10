Presunto violador de niños escribió una carta pidiendo perdón: 'Los quiero mucho'

Recientemente un hecho inesperado se produjo en Buenos Aires, más precisamente en la localidad de Villa Albertina. Lo que sucedió fue que un adulto mayor que se encuentra acusado de abusar de cinco niños pequeños, escribió una carta en donde pedía perdón por sus actos y aseguraba que quería mucho a la familia de sus victimarios.

Se trata de uno hombre de 60 años de edad que se encuentra acusado de haber violado a un niño de 8 años de edad y a sus cuatro primitos de 8,9,10 y 13 años. Una vez que las víctimas le confesaron lo sucedido a sus padres, estas personas acudieron a realizar la denuncia a una comisaría.

Estos papás aseguran que las autoridades demoraron mucho tiempo en realizar la denuncia y que dejaron pasar mucho tiempo para que un grupo de efectivos policiales fuera al domicilio del acusado. Ante esta situación el presunto responsable tuvo tiempo de escribir una carta y escapar del lugar para no ser atrapado.

Una vez que los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron este escrito junto con un cuchillo lleno de sangre. En este papel el hombre habría confesado lo que sucedió ya que en un momento dado se puede leer una frase que dice "A su familia los quiero mucho. Perdón Diego... Me pegué dos puñaladas y no me muero". Cabe destacar que Diego es uno de los nenes afectados.

Sobre el final de la carta aseguró que como no pudo quitarse la vida con este cuchillo iba a "tratar con la camioneta". Sin embargo los familiares de los niños expresan que esto es una gran mentira y que se trata de una estrategia del acusado para poder evadir el accionar de la Justicia.