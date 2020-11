Tumbas de Malvinas: De la mediatización al Premio Nobel de la Paz

Después de 38 años de la Guerra de Malvinas las consecuencias del conflicto armado siguen enfrentando a los protagonistas del dolor de haber perdido a sus seres queridos en esa oscura página de la historia Argentina.

Hay familiares y Veteranos de Guerra que aseguraron a Canal 13 en exclusiva que un Veterano, una periodista y un sepulturero Inglés tratan de apoderarse y adjudicarse la autoría del impulso de la causa que lleva identificados a unos 115 sepultados en el Cementerio de Darwin.

Por si esto fuera poco los aludidos, el Veterano de Guerra Julio Aro y el militar Inglés Geoffrey Cardozo, fueron postulados por la Universidad de Mar del Plata al premio Nobel de la Paz 2021 y es ahí cuando las posturas en su contra se endurecieron, incluso contra la editora de Infobae Gabriela Cociffi a quien señalan como autora de una instalación mediática cuando las causas ya estaban iniciadas e impulsadas.

En el programa Compacto 13 de Canal 13 de San Juan habló Norma Gómez, hermana de Eduardo Gómez, un soldado chaqueño caído en cumplimiento del deber cuyo cuerpo fue identificado en este proceso a cargo de antropólogos forenses y la Cruz Roja Internacional, la mujer contó que conoció a Geoffrey Cardozo en 2015 que estuvo en el Chaco, en la ciudad de Resistencia. Él dijo que “Enterró a sus chicos, así decía, a mis chicos Argentinos. Que fue el último que besó el cuerpo de los chicos y en realidad no fue así, no sé con qué fin vino a Chaco a mentirnos, porque lo que hizo fue mentirnos, después todo se va descubriendo”, remarcó.

Respecto al Veterano de Guerra Argentino aseguró: “A Julio Aro lo conocí en una reunión con funcionarios del gobierno anterior donde también estaba la periodista Gabriela Cociffi, directora editorial de Infobae, cuando las cosas estaban encaminadas en cuanto al proceso de identificación porque habíamos presentado un recurso de amparo ante el Juez Alejo Ramos Padilla como familiares de caídos junto al Centro de Ex Combatientes de La Plata (Cecim)”.

El testimonio de esta familiar del caído fue más allá acusando directamente a los ex soldados y la periodista: “Ellos se cuelgan de la causa. Julio Aro y Gabriela Cociffi, Cardozo viene después de que comienza el trabajo de los antropólogos, viene y se instala en Buenos Aires y ahí empieza a fabular por todos lados”.

“Acá hay que focalizarse en Julio Aro que es el que está haciendo todo para obtener el Premio Nobel de la Paz”, dijo Norma.

“Yo creo que si se ponen a revisar la historia de Julio Aro esto no se puede llevar a cabo sería algo injusto, para mí el premio es que se hayan reconocido 115 soldados como ha pasado hasta hoy y la mayoría son chaqueños, eso es un orgullo inmenso y puedo decir que si conozco madres y hermanos con los que hasta hoy tengo contactos y trato de ayudarles”.

Por otro lado Carlos Amato que fue presidente del Centro de Ex Combatientes de La Plata (Cecim), institución que comenzó a reclamar por las identificaciones allá por el año 1987 contó a Canal 13 la historia de este recorrido que fue sostenido a pesar de los gobiernos: “El proceso de identificación de tumbas se inicia en el Chaco y la familia Gómez es una de las primeras interesadas, "a Julio Aro nadie lo conocía hasta el 2012, se hizo conocido con el aval de la periodista Gabriela Cociffi que instala mediáticamente el tema al publicar una nota en la revista Gente con el título Madres de Malvinas”. “Aro no era alguien reconocido en el tema cuando nosotros hicimos presentaciones en el juzgado del Dr. Ercolini para llegar hasta el final del proceso en el año 2011, mientras que la instalación mediática llega en el 2012”.

“Yo digo que lo de ellos es poco serio, porque ya había un proceso en marcha incluso nos trasladamos a Casa Rosada y le entregamos información a la Presidenta sobre la presentación en ese entonces”. (Presidencia de Cristina Fernández)

La Causa de identificación es impulsada desde el año 1987 por el Cecim de La Plata pero los sucesivos gobiernos no habían dado importancia al tema hasta el 2011.

En cuanto a la postulación del premio Nobel para estos ex soldados Amato contó que la Universidad de Mar del Plata ya había presentado esa nominación hace dos años pero evidentemente “no entró”, cualquiera puede presentarse cumpliendo los requisitos pero de ahí a salir seleccionado es otra cosa, dijo. Por otro lado dio su parecer sobre la actual postulación: “Es nada, por qué no poner a los que realmente iniciaron la causa como la familia Gómez o al juez Alejo Ramos Padilla” “Para ser candidato a Nobel de la Paz hay que ser honesto, la misma instalación mediática la hacen ellos”.

“Deberían reconocer como fue el proceso, deberían tener un contacto sincero y real con los familiares que iniciaron el proceso, ellos tienen una instalación mediática, Aro es un personaje mediático instalado por Gabriela Cociffi, no deberían atribuirse el inicio del proceso porque no es así, no estamos despechados queremos que digan la verdad y no una instalación mediática de un Premio Nobel”.

De dónde viene el contacto entre Julio Aro y Geoffrey Cardozo

Éstos dos personajes, uno Argentino y otro Inglés, cuentan como historia oficial que el Veterano de Guerra de Malvinas (VGM), Julio Aro, viajó a Inglaterra en el 2008 para encontrarse con camaradas que en el 82’ fueron enemigos para saber cómo trataron psicológicamente a los ex combatientes de Malvinas en ese país. En esa situación se encontró con Geoffrey Cardozo, que en el año 1983 llegó a Malvinas para ser sepulturero de los soldados argentinos caídos en cumplimiento del deber, debiéndolos enterrar en el Cementerio de Darwin donde hoy descansan. Ahí fue cuando Aro le planteó la necesidad que había en Argentina de localizar las tumbas de los fallecidos para que tengan nombre y apellido y Cardozo tenía material relacionado a la causa para ser utilizado, por eso se lo entregó desinteresadamente. En la mediatización de la causa entró el reconocido Roger Waters, ex Pink Floyd, quien también se interesó en un acto de humanidad como es éste que ya era impulsado hace muchos años por familiares de soldados muertos en la guerra.