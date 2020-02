Alberto Fernández: "Dénme tiempo para reconstruir la economía"

Con un título que lo dice todo, este sábado el diario francés Le Monde publicó una extensa entrevista con el presidente argentino, Alberto Fernández. En la nota que lleva el título “Denme tiempo para reconstruir la economía” el mandatario habla de toda la realidad del país.

La nota fue hecha durante los días en los que Fernández visitó Francia para reunirse con su par Emmanuel Macron de quien obtuvo un amplio apoyo a la hora de hablar de la renegociación de la deuda externa argenta.

Durante el contacto con el diario francés, el funcionario también hablo de Cristina y aseguró que ella "no toma ninguna decisión" pero, igualmente, él la consulta. "Ella no toma ninguna decisión, pero yo la consulto mucho. Ella fue Presidenta durante 8 años, es de una inteligencia singular y no quiero privarme de su experiencia".

A la hora de hacer un balance del viaje Fernández aseguró que cumplió con sus objetivos. El primer objetivo “era regresar nuevamente a Europa”, y agregó: "Siempre fui un europeísta convencido. Una gran parte de nuestra población proviene de Europa y tenemos con ella lazos históricos, culturales, pero también económicos. Durante mucho tiempo hemos mirado para otro lado".

El mandatario le explicó a Le Monde que su otro objetivo era encontrar el apoyo necesario para la renegociación de la deuda externa y aseguró: "mi mensaje es: voy a pagar la deuda pero dénme tiempo para reconstruir la economía. Y recibí un apoyo masivo de mis interlocutores."

Ante la pregunta de si la deuda es o no legítima, el presidente dijo que es cuestionable por no haber contado con aval del Congreso, sin embargo agregó: “No podemos cuestionar la legitimidad de la autoridad que contrajo esa deuda. Hay que hacerle frente”.

Fernández habló de la situación en Venezuela y se mostró preocupado por la cuestión humanitaria. “Hay un gobierno que ha tomado decisiones arbitrarias, que ha puesto en peligro el estado de derecho y hay una crisis de convivencia democrática”, aseguró a la vez que se mostró complacido porque Macron está de acuerdo con que “son los venezolanos los que deben decidir su futuro”.

Antes de terminar la nota en Le Monde le preguntaron sobre el tema de la legalización del aborto y cómo impacta su postura a favor en la relación con el papa Francisco. “El Papa conoce mi posición desde hace mucho tiempo, aseguró y agregó “soy católico, pero hay que separar el aborto de la esfera religiosa. Yo no tomo una medida contra la Iglesia sino en favor de los derechos de las mujeres y de la salud pública”, enfatizó.