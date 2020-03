Qué pasa con los 23 mil argentinos varados en países que cerraron sus fronteras

El gobierno está negociando el retorno de 23.000 argentinos que se encuentran varados en países que cerraron sus fronteras. Todos tienen pasaje de vuelta pero la pandemia del coronavirus afectó sus vuelos de regreso. Los casos más complicados para la vuelta son los que se encuentran en Europa.

Según lo pubicado por Infobae, desde Cancillería están desplegando un operativo de contención en más de 55 consulados alrededor del mundo para atender el reclamo de los miles de argentinos que quieren volver al país.

Entre el 19 y 20 de marzo están programados cinco vuelos por parte de Aerolíneas Argentinas desde Madrid y Maimi. Se trata de todos argentinos que quedaron varados. Desde el Ministerio de Transporte Nacional confirmaron que se encuentran negociando con empresas aéreas de otros países para que se realicen los vuelos de regreso a BuenOS Aires.

La dificultad con que se encontraron al momento de negociar es que las distintas compañías no quieren perder dinero con vuelos que regresarán vacíos a sus lugares de origen. Otro de los casos complicados es el de argentinos varados en Marruecos. España no los deja entrar para poder regresar a la Argentina desde Madrid. Desde Cancillería instaron a los 23. 000 a no perder la calma a pesar de que la situación es desesperante.

Cancillería puso en marcha un operativo de contención en a los varados en el exterior en más de 55 consulados ubicados en zonas afectadas. Los aeropuertos y empresas aéreas más reacias al regreso de los argentinos son de Madrid, Barcelona, Miami y Nueva York, que es donde están concentrados los mayores reclamos para regresar al país y desde donde salen los vuelos directos a Buenos Aires.

El gobierno anunció que está armando un listado con la situación de cada uno de los afectados. La idea es que sean el Ministerio de Salud o de Transporte los que dispongan el orden de prioridades. Hay una atención virtual las 24 horas en la mayor parte de los consulados.