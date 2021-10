Operadora del 911 fue condenada por no asistir a un pedido que terminó en femicidio

Se trata del caso de la mendocina, Florancia Romano de 14 años, la adolescente fue asesinada en diciembre del 2020 cuando fue a la casa de un hombre a quien contactó por redes sociales. La llamada la realizó un vecino que escucho los gritos y llamó al 911 para que asistieran al lugar, pero la agente Soledad Herrera cortó la comunicación.

Herrera fue condenada a 3 años por "abandono de persona en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en contexto de violencia de género institucional”.

Soledad Herrera

La mujer desestimó la llamada de alarma al 911, que podría haber impedido la muerte de Florencia Romano, cuyo cuerpo apareció en muy mal estado: presentaba golpes, cortes y hasta quemaduras.

Herrera llevaba 4 años en el 911 y 13 en la fuerza, y a pesar de su experiencia, decidió desestimar el llamado por lo que la policía nunca llegó y la adolescente fue asesinada por Pablo Ramón Arancibia, un hombre de 33 años, que fue condenado a prisión perpetua tras confesar el crimen.

Florencia Romano

Herrera fue separada de su cargo por el propio Ministerio de Seguridad local, luego de conocido el caso y expuso que esta mujer había incumplido sus tareas. El audio de la llamada con el vecino fue presentado como prueba ante la Justicia y ante el fiscal Jorge Calle, de la Unidad Fiscal de Delitos no Especializados.

Soledad Herrera (SH): 911 Emergencias, buenas tardes... 911 Emergencias. ¿Hola?

–Testigo (T): Eh. Acá Tucapel con Padre Vázquez, Gutiérrez.

–SH: Hola...

–T: ¿Me escucha?

–SH: Sí, ahora sí. Dígame qué emergencia tiene.

–T: Bueno, le estoy diciendo que hay violencia de género acá en la calle Tucapel con Padre Vázquez.

–SH: ¿De qué departamento?

–T: Hola...

–SH: ¿De qué departamento?

–T: Berra se llama el pasaje.

–SH: ¿De qué departamento, señor, Godoy Cruz?

–T: De Gutiérrez, Maipú.

–SH: Maipú.

–SH: ¿Cómo se llama la calle?

–T: Berra. Está entre Tucapel y Padre Vázquez.

–SH: ¿La numeración de la casa?

–T: 83.

–SH: No me figura la calle, señor.

–T: Sí, si le figura. En Google Maps está, señora. ¿Usted es policía o no?

–SH: Hasta luego, señor, buenas tardes.

Aunque los detectives concluyeron que “difícilmente darle curso al llamado hubiese evitado el femicidio”, sí podrían haber capturado al autor, Arancibia, antes que desapareciera momentáneamente el cuerpo de Romano.