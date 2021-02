Los desgarradores audios de Úrsula: 'Me dijo que me iba a matar'

El pasado lunes se produjo el femicidio de la joven de 18 años llamada Úrsula Bahillo. Actualmente todos los caminos apuntan a Matías Ezequiel Martínez, su ex pareja. Con el paso de las horas, salieron a la luz una serie de audios que la víctima le había mandando a su amiga minutos después de haber sido salvajemente agredida por este sujeto. "Me dijo que me iba a matar, no aguanto más".

El femicidio de Úrsula Bahillo enlutó a la República Argentina durante el pasado lunes. El cadáver de la joven fue encontrado en la localidad bonaerense de Guido Spano. Si bien la investigación no ha terminado todo indica que el responsable fue su expareja. Se trata de Matías Ezequiel Martínez, quien tenía una orden de restricción de la joven que no respetó.

Esto quedó demostrado con unos audios que la fallecida le había enviado a una de sus amigas. En uno de ellos se escuchaba como la joven contaba que Martínez se le había acercado y la había amenazado para que hablara con él. Sin embargo, necesitaba testigos para poder denunciarlo nuevamente ante las autoridades y justamente esta persona de confianza había visto todo.

“Me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo y que me bajara de la moto. Yo tengo una perimetral y él la rompió, por eso fui a denunciarlo de nuevo. Ay, amiga, ¿en serio lo viste? Necesito testigos. Cuando lo vi, fui directamente a la comisaría a denunciarlo. ¿Lo viste? Me volvió el alma al cuerpo”, había dicho en su momento.

Sumado a esto se viralizaron otras estremecedoras notas de voz, donde Úrsula relataba como su ex novio la había golpeado ferozmente. En ese mismo momento la chica aseguró que él le aseguró que la iba a matar y que si pedía ayuda la iba a "cagar a palos" enfrente de todo el mundo.

"Te juro que no doy más, estoy muy triste. Me dijo que me iba a matar, no aguanto más. Casi me quebró la mano, no puedo mover la muñeca. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos, me re cagó a palos amiga. El loco me esta mirando. Yo estoy afuera del hospital arriba del auto porque me dijo que si me bajaba me iba a cagar a palos en frente de toda la gente. Ahí viene amiga", decía la víctima fatal en el audio.