Otra de rugbiers: se pelearon en un boliche y un pibe quedó en terapia intensiva

Un brutal hecho de violencia se produjo durante el pasado domingo 21 de marzo en Buenos Aires, más precisamente en Mar del Plata. Lo que sucedió fue que se produjo un violento enfrentamiento entre rugbiers de dos equipos diferentes, que tuvo como saldo la internación en terapia intensiva de un joven.

El hecho se produjo a la salido del boliche llamado Quba que se encuentra situada en la zona de Playa Grande, dentro de la ciudad balnearia de Mar del Plata. En ese momento se encontraban presentes rugbiers de Sporting y otros del Club Mar de Plata, quienes luego de discutir comenzaron a pelearse.

Al menos entre siete personas protagonizaron el conflicto, propinándose golpes entre sí. Luego de algunos minutos de golpiza un joven de 21 años de edad, identificado como Santiago Blautzik, cayó al suelo. Lejos de dejarlo en paz los agresores siguieron maltratándolo en el piso, hasta que sufrió una convulsión y terminó quedando inconsciente.

Debido a esto Blautzik necesitó ser trasladado de urgencia al Hospital Privado de Comunidad, en una ambulancia del SAME. Una vez que fue ingresado en el nosocomio fue internado en el sector de Terapia Intensiva. Esto se debe a que presentaba serias lesiones en el rostro, en todo el cuerpo e incluso había perdido varios dientes.

Actualmente el fiscal a cargo de la causa, Leandro Arévalo, ordenó que se revisen las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Esto tiene el objetivo de identificar a los responsables de la brutal golpiza que recibió el afectado. Acerca de esto Gustavo Blautzik, padre del herido, decidió hablar en los medios de comunicación.



"Yo me enteré a las 5 de la mañana cuando mi hija me despertó para avisarme que lo habían llevado en una ambulancia al hospital, una situación horrible. Le hicieron placas y estudios y cuando lo vio a la mañana una neuróloga, él no sabía ni qué día era. Después pudo recuperarse un poco, pero sigue internado en terapia", sentenció.