'Homenajearon' al ladrón que fue baleado tras usar a un niño como escudo

Durante la presente semana salió a la luz un impactante intento de robo que terminó con la muerte de un delincuente adolescente. El joven había tomado como escudo humano a uno de los hijos de la víctima del robo que fue quien terminó asesinándolo a tiros. Horas después de que se confirmara la muerte sus amigos comenzaron a despedirlo en las redes sociales.

El fallecido se llamaba Ezequiel y era conocido en su barrio como "Torrejita". El malviviente menor de edad fue baleado luego de que intentara robar en una vivienda del barrio La Loma en la ciudad de La Plata. Allí el joven tomó a por la fuerza a un niño que estaba jugando y abrió de una patada la puerta de la casa donde estaba el padre del pequeño.

Este trabajador tomó un arma de fuego y ahí comenzó un tiroteo que terminó con la muerte minutos después de "Torrejita". Al enterarse de esto sus amigos comenzaron a homenajearlo y despedirlo en las redes sociales de una manera muy particular.

“Qué día tan horrible. Cuántos compañeros se fueron. Cuántas veces estuvimos juntos compartiendo miles de cosas. Jamás dejaste de mandarle mecha. Siempre con esa chispa que jamás la voy a olvidar. Descansá en paz y guíanos a los que quedamos acá en el barrio. La calle no es para cualquiera Torrejita”, escribió uno de sus allegados.

"No caigo y no quiero caer que ya no estas mas, que ya no te voy a cruzar en moto andando a fondo como le mandavas vos y me decias sin miedo al exito, te recordaré siempre torrejita, cuidame siempre desde alla arriba junto al naza", redactó otro de los conocidos del caco.