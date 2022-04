Enfermizo: seis jóvenes abusaron de un compañero con retraso madurativo

La localidad llamada Guachipas de la provincia de Salta se encuentra viviendo momentos de pura indignación y tristeza. Esto se debe a que un menor de edad que padece de retraso madurativo le confesó a su madre que fue abusado sexualmente. El afectado aseguró que fue sometido por seis jóvenes.

La víctima es un alumno del Colegio Agrotécnica Soberanía Nacional N°3158 de la localidad de Guachipas. Según lo que expresa la denuncia presentada sobre el caso, todo ocurrió el pasado 28 de marzo. Ese día alrededor de las 18:30 el chico llegó a su casa llorando, en un profundo estado de sock.

En ese momento no saludó a su madre, pasó directamente al baño y se cambió la ropa. Esto extrañó a la mujer que fue a preguntarlo a su hijo que había ocurrido. El chico no podía parar de llorar y no era capaz de hablar. Ante esta situación su progenitora fue a revisar la ropa que se había sacado y notó que tenía manchas de sangre.

Allí el afectado pudo contarle el calvario que sufrió. Él fue abordado por seis de sus compañeros de colegio, a los que identificó con nombre y apellido, quienes lo abusaron sexualmente en un baño de la escuela. Luego de someterlo ellos lo amenazaron diciéndole que si llegaba a contar algo lo iban a "matar a golpes". Actualmente el caso es investigado por Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual N° 1.