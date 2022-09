Rodriguez Larreta aseguró que su policía seguirá en el barrio de Cristina

El Jefe de Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo este martes que no acatará la resolución del Juez Roberto Gallardo, que ordenó sacar la custodia de la policía porteña de la casa del la Vicepresidenta Cristina Fernández en el barrio de Recoleta.

“Ayer vimos como un juez públicamente alineado con el kirchnerismo y que no tiene ninguna competencia sobre el tema, nos ordena liberar la calle, que no nos ocupemos más de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad constitucional. Nadie nos puede obligar a no cumplir con nuestras obligaciones”, destacó en un acto con policías compartido con su jefe de Gabinete, Felipe de Miguel, y su ministro de Seguridad, Marcelo D’ Alessandro.

Además este último detalló que “Va a estar la Policía de la Ciudad y todos los agentes de gobierno necesarios para garantizar la paz y el orden en el barrio como los agentes de tránsito, la gente de espacio público y los miembros de la Agencia Gubernamental de Control (AGC)”.

Noticias Relacionadas La Justicia le ordenó a Larreta liberar el operativo en la casa de Cristina

Larreta respaldó el trabajo realizado por su policía el último fin de semana “estas situaciones con el menor uso de la fuerza” y que esa “es la actitud que tenemos en la Ciudad”.

“Por eso usan escudos, vallas y elementos que se usan para ordenar el espacio público. Solamente Argentina puede ser tomado como provocación poner una valla. La Policía lo que hace convivir los derechos de paz social con el derecho a manifestarse”, dijo.

“Estoy orgulloso con la actuación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, aún cuando fueron agredidos directamente con mucha violencia y terminamos con 20 efectivos heridos. Solo cuando los manifestantes tiraron abajo la valla actuó el camión hidrante”, reforzó.

En clara alusión a Cristina Fernández apuntó: “A usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y la violencia. No siga echando nafta al fuego con sus declaraciones. Los argentinos necesitamos vivir unidos y en paz”.

“Sus declaraciones son distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestro país. Está a la vista el modelo que usted defiende del que yo creo: es la búsqueda de la paz contra la profundización de la grieta, las agresiones, las antinomias. Es hora de que se ocupe de resolver sus problemas personales”.