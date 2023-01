La última oportunidad: Pertossi y Cinalli declararon en el juicio por Fernando

Lucas Pertossi y Blas Cinalli, son dos de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, y ellos declararon que en ningún momento le pegaron a la víctima. Este hecho fue cometido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, pero recién este mes comenzó el juicio en el Tribunal de Dolores.

En esta última jornada de recepción de pruebas, el primero en romper el silencio fue Lucas Pertossi (23), quien en una breve declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 dijo: "Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie".



En cuanto a su rol en el ataque contó: "Veo que a un amigo mío lo estaban agarrando del pie y lo están tirando al piso. 'Soltalo', le pego dos patadas, me voy caminando a la esquina", relató. Pertossi también se refirió al mensaje enviado al grupo de WhatsApp "Los BoCA3" -que compartía con el resto de los acusados- en el que dice "caducó" en referencia a cómo había quedado Fernando tras ser golpeado.



En la misma línea, Pertossi señaló "'Hubo una pelea, vino una ambulancia y un pibe caducó', me dijo alguien que me crucé y le pregunté si había visto a un grupo de chicos. Mando lo que me había relatado", dijo el acusado sobre ese mensaje.



Luego de Pertossi pidió hablar ante el tribunal Cinalli (21): "Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol", dijo. Sus palabras fueron mientras se exhibía un video en el que se lo ve pateando al amigo de Fernando, Cinalli explicó con un puntero en la mano que ese joven estaba "tacleando" y había "agarrado del pie" presuntamente a uno de sus amigos. "Le grito 'soltalo', 'soltalo', y ahí me agarra a mí del pie, me iba a tirar, y cuando puedo zafar le tiro una patada", dijo.



El acusado también manifestó que "estaba muy borracho" al momento del hecho y si bien dijo que no recordaba haber estado entre quienes rodearon a Fernando, a partir de los videos exhibidos a pedido de la fiscalía, aseguró finalmente: "Puede ser que estuve medianamente cerca".



Cinalli si aceptó responder preguntas pero solo de la Fiscalía, ya que acusó al abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, de faltarle el respeto y pidió reproducir un video en el que el letrado se refiere a los acusados con términos como "son cagones en serio", "hijos de puta", "conchudos", "asesinos, cagones, que merecen morir en la cárcel", "representan residuos escatológicos", "atacaron como unos cagones en manada".





Antes de finalizar la jornada judicial, el tribunal dio a conocer la fecha de los alegatos: el 25 de enero será el de la fiscalía y el particular damnificado, y el 26, la defensa.