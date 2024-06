Habló el papá de Loan y reveló un dato clave sobre el sanjuanino

Desde el pasado 13 de junio Loan Danilo Peña es intensamente buscado, luego de que fuera visto por última vez en la provincia de Corrientes. En ese contexto su padre dio una entrevista a un conocido medio nacional donde habló acerca del sanjuanino Carlos Pérez, asegurando que no estaba invitado al almuerzo que fue el último momento donde su hijo fue visto.

José Peña fue quien concedió una nota al programa 'Mañanas Argentinas' del medio C5N, donde reveló detalles sobre el día de la desaparición. El hombre manifestó que el almuerzo se organizó pocas horas antes de que ocurriera y que en un principio menos personas iban a participar del mismo. En ese sentido, responsabilizó tanto a su propia hermana (Laudelina Peña) como a su pareja identificada como Antonio Benítez.

'Los llevó mi hermana (a Carlos Pérez y María Victoria Caillava), no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían, pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, dije de ir a ver a mi mamá', expresó.

Sumado a esto, José Peña reveló que incluso su hijo Loan Danilo tampoco iba a estar presente en esa comida. Sin embargo, a último momento cuándo él estaba por salir para dirigirse a la vivienda de su madre, el niño comenzó a insistirle para que lo llevara. 'Ellos no sabían que yo iba con Loan. Él no estaba invitado, fue conmigo. A último momento lo llevé', sentenció.