Mendoza lanzó su nuevo Fondo Compensador Agrícola

Esta semana, los productores de Mendoza podrán disponer del nuevo Fondo Compensador Agrícola (FCA) lanzado por el gobierno de Alfredo Cornejo.

La medida que se aplicará en la temporada 2024/2025 brindará cobertura a los productores mendocinos ante contingencias climáticas como granizo y heladas.

Este fondo se enfoca en apoyar a los pequeños productores, asegurando la protección de sus cultivos y la continuidad de sus actividades agrícolas.

Destinatarios

El FCA está dirigido a productores con hasta 30 hectáreas cultivadas de vid, frutales, hortalizas de verano y forrajes, quienes deben estar inscriptos en el Registro Permanente del Uso de la Tierra (RUT-SIA) para poder acceder a las coberturas. Los interesados tendrán hasta el 30 de agosto para inscribirse en el siguiente link.

El ministro de Producción de la vecina provincia, Rodolfo Vargas Arizu comentó: “Se trata de una redistribución de fondos que antes se destinaban a acciones poco eficientes. Ahora se van a adjudicar de forma directa al productor, que es el que sufre las consecuencias del siniestro en el caso del granizo o bien la afectación de las plantas por las intensas heladas”.

Luego el funcionario además de resaltar que Mendoza es el único lugar en el mundo donde se hace seguro por contingencias vinculadas a heladas, sumó: “Hemos implementado dos cambios importantes en cuanto a cómo se venía implementando el seguro. Primero, hemos elevado de 20 a 30 las hectáreas de quienes pueden acceder al fondo compensador. Por otro lado, se incluirá un riesgo de granizo y otro que abarcará tanto helada como granizo”.

“Queremos fortalecer la ruralidad en Mendoza, que la gente permanezca en el campo y que puedan no solo cubrir sus necesidades sino, además, acompañarlos en el crecimiento de sus actividades”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, puntualizó: “Si se inscriben en el RUT, vamos a alcanzar el 93% de las hectáreas cultivadas de los productores de San Rafael. El primer dato a destacar es la ampliación de la cobertura y también resaltar el concepto de un uso más eficiente de los fondos que nosotros utilizábamos en la mitigación del granizo”.

“Estos fondos se han reasignado e invertido en este fondo compensador. Con los $ 250.000 que recibían los productores no lograban cubrir las necesidades y con este nuevo formato se va a estar cubriendo el 75% de los costos de trabajo de todo un año, quebrando así una tendencia de concentración de la producción agrícola”, cerró.

El Fondo en detalle

En concreto, el fondo ofrece tres tipos de coberturas, adaptadas a las necesidades específicas de los productores:

Cobertura específica granizo: con una compensación de $ 1.500.000 por hectárea afectada. Aporte del productor en el oasis Centro y Norte: $12.000 por hectárea. Aporte del productor en el oasis Sur: $38.000 por hectárea. Aporte del productor en el oasis Este: $30.000 por hectárea. Cobertura inicial granizo + heladas: con una compensación de $ 600.000 por hectárea. Aporte del productor en el oasis Centro y Norte: $20.000 por hectárea. Aporte del productor en el oasis Sur: $29.000 por hectárea. Aporte del productor en el oasis Este: $25.000 por hectárea. Cobertura integral granizo + heladas: con una compensación de $ 1.500.000 por hectárea. Aporte del productor en el oasis Centro y Norte: $110.000 por hectárea. Aporte del productor en el oasis Sur: $180.000 por hectárea. Aporte del productor en el oasis Este: $150.000 por hectárea.

Además, estas coberturas incluyen protección para hortalizas y forrajes, con una compensación de $120.000 por hectárea, beneficiando tanto a quienes se dedican exclusivamente a estos cultivos como a aquellos que los combinan con vid o frutales, siempre para productores con hasta 30 hectáreas cultivadas.

Fuente: Portal Info Campo