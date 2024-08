Masivo apoyo en redes a Fabiola Yáñez luego de su denuncia a Fernández

Fabiola Yañez, ex primera dama de Argentina, decidió denunciar penalmente a Alberto Fernández por violencia física y el delito de hostigamiento. Esto ocurrió en las últimas horas, cuando la mujer, desde España, realizó su exposición vía zoom.

Por este motivo, el juez federal Julián Ercolini decidió prohibirle la salida del país al ex presidente y además ordenó “medidas de restricción y protección”, a través de dispositivos para que Fernández y su ex mujer no se comuniquen, según informó Infobae.

Tal como era de esperarse, la noticia recorrió las plataformas sociales y muchas personas, desde distintos ámbitos, salieron a expresarse con respecto a la denuncia de la mujer.

Violencia de género, acoso telefónico y hostigamiento que sigue hasta la actualidad

1-Ordenar la prohibición de salida del país de Alberto Fernández.

Una de ellas fue Victoria Donda quien, llamativamente, expresó en la red X: "Si Alberto Fernández le aplicó un correctivo a Fabiola Yáñez, algo habrá hecho".

Malena Galmarini se pronunció frente a la denuncia de Yáñez y en sus redes comentó: "La violencia de género existe, no tiene color político y se condena siempre. Como dijimos ayer: no importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima".

Carolina Piparo, legisladora por la Avanza Libertad, expresó por su parte en X: "Si es verdad que existieron funcionarios públicos que desde el ex ministerio de la mujer le respondieron a Fabiola Yáñez que “no se podía hacer nada” ante la violencia que estaba sufriendo, deben ser inmediatamente investigados y juzgados. El kirchnerismo es todo lo que está mal".

Si es verdad que existieron funcionarios públicos que desde el ex ministerio de la mujer le respondieron a Fabiola Yáñez que “no se podía hacer nada” ante la violencia que estaba sufriendo, deben ser inmediatamente investigados y juzgados.

La actriz Verónica Llinás también dio su punto de vista sobre el tema y dijo: "Que tipo nefasto Alberto Fernández. Inútil, corrupto y ahora me entero de que además era golpeador. No habría que extrañarse en realidad en el episodio de "mi querida fabiola" esta todo, sumada la cobardía. Mi solidaridad con ella".

Ofelia Fernández tuiteó: "No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes. Y aunque sea molesto ver hoy a muchos soretes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se ríen, creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción. Hacerme cargo de haber creído tanta basura. Pedirles perdón y decirles que la inmensidad de esta frustración tiene que ser la razón por la que, aprendizajes mediante, y sin creer mucho en nadie, volvamos a intentar".

Malena Pichón también salió a contestar ante las críticas y dijo: "Nos corren a las feministas por votar a un tipo sin saber que era violento y ustedes quieren sacar de la cárcel a genocidas sabiendo perfectamente que violaron, torturaron, mataron y robaron bebes. Cierren el orto trolls".

Para cerrar, María Eugenia Vidal, del Pro, se expresó diciendo: "Crearon y usaron al Ministerio de la Mujer para cubrir sus propios delitos, mientras Alberto Fernandez violentaba a su pareja en la intimidad de su casa. Alberto es un golpeador y el kirchnerismo lo encubrió. De eso no se vuelve".

Crearon y usaron al Ministerio de la Mujer para cubrir sus propios delitos, mientras Alberto Fernandez violentaba a su pareja en la intimidad de su casa.



