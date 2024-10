El tecnólogo, escritor y emprendedor Santiago Bilinkis pasó por Banda Ancha para hablar sobre Inteligencia Artificial (IA). El profesional, que desde hace unos años aparece en los medios hablando de este tema, afirmó: ‘Con la IA estamos viviendo el cambio tecnológico más importante de la humanidad’

El idóneo en tecnología aseguró que este cambio que trae la IA es más importante que la llegada de internet o la telefonía celular. Bilinkis indicó que se trata de un cambio profundo y será más grande. ‘Va a ocurrir mucho más rápido. Todavía hay compañías y personas que no manejan tan bien temas de internet, cuando ya pasaron 30 años. La IA no nos va a dar tanto tiempo’, sostuvo.

'Aquellas personas que no puedan encontrarle la vuelta a incorporar esto en sus prácticas personales y laborales van a tener serios problemas, no en 30 años, sino en 3’

'Quizá lo más loco. Es que, si bien hace casi dos años que salieron las primeras plataformas de inteligencia artificial, todavía 3 de cada 4 personas no las usó, y la verdad que es una pena enorme porque es una tecnología fabulosa, hay muchísimo para ganar en cada una de las personas que lo está escuchando, de entender cómo usarla y sacarle provecho en su vida diaria', planteó el tecnólogo.

Acerca del miedo de muchas personas de que la IA arrase con todo y en esa marea se lleve puesto sus puestos de trabajo, el emprendedor y escritor indicó que, si bien no puede adelantar lo que pasará dentro de 20 o 30 años, la IA no es en la actualidad una amenaza para los trabajadores. Es decir, que por el momento no está sustituyendo personas.

'Aquellas personas que sepan utilizar inteligencia artificial para trabajar con mayor productividad, con mayor calidad, posiblemente empiecen a reemplazar a las personas que no. Entonces no será tanto un reemplazo de humanos por máquinas, sino de personas que saben usar la IA reemplazando personas que de alguna manera se quedaron atrás', sostuvo Bilinkis.

El tecnólogo insistió en que es mejor incorporar la IA de una manera amigable, buena y aprovechar lo 'espectacular que se puede hacer con ella', que termine pasando por las malas. 'Hay que pensar que en un tiempo no muy lejano habrá gente que te sacará mucha ventaja'.

Bilinkis aseguró que los cambios de manera acelerada se darán al mismo ritmo en Buenos Aires que en San Juan o cualquier parte del mundo. 'Esto se ha dado gracias a la globalización. No es como antes que las grandes películas de Hollywood se estrenaban en el primer mundo y 6 meses después en el tercer mundo.