Este lunes, la diputada provincial del Partido Justicialista, Cristina López, pasó por Banda Ancha y criticó duramente al presidente Javier Milei, a quien calificó como "un personaje" y "una persona muy violenta". La legisladora expresó su preocupación por el estilo agresivo del mandatario y por las consecuencias de sus políticas en los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Milei es un personaje, y lo digo entre comillas con todas las palabras. Es una persona extremadamente violenta”, mencionó. Tras ello aludió “Lo he visto en entrevistas donde ataca de manera exacerbada, algo que no es propio de un presidente que debe ser equilibrado y moderado”. Con esto se refirió a las frecuentes controversias en las que el presidente se ha visto envuelto desde que asumió el cargo.

La diputada también criticó la postura de Milei hacia el Estado, señalando que el mandatario se autodefine como un "anarco-capitalista" que busca "corromper" las instituciones públicas. "Antes del Estado teníamos monarcas. Que hay que mejorar el Estado, coincidimos todos, pero no de la forma abrupta, grosera y violenta que está implementando Milei, y a costa de los sectores más vulnerables: niños, niñas, adolescentes, mujeres y jubilados", afirmó López.

En ese sentido, la legisladora subrayó el impacto negativo de las políticas del gobierno en las mujeres y en los jubilados. “Cuando hay crisis, las mujeres son las que más cargan con los costos de la vida y la administración del hogar. Y los jubilados, ni hablar”, mencionó. "Les han quitado medicamentos esenciales de venta libre, y el acceso a la salud se está complicando cada vez más", denunció.

Además, López criticó la falta de un "proyecto esperanzador" por parte del presidente. "Un proyecto con futuro apuesta a la ciencia, al conocimiento, a la educación, a los niños. Pero Milei hace todo lo contrario", expresó.

La diputada también destacó que, en lugar de mejorar la situación laboral, la precarización del trabajo ha aumentado. "La desocupación creció, el trabajo en negro se disparó, y tenemos una cantidad creciente de monotributistas, lo que refleja una mayor precarización laboral", señaló.

Finalmente, López mencionó que muchas personas, especialmente jóvenes que trabajan en empleos de reparto en grandes ciudades como Buenos Aires, valoran la idea de libertad promovida por el gobierno. “Es cierto que muchos jóvenes, algunos de otros países donde no tienen libertades, valoran poder trabajar”, aludió. "Pero no podemos olvidar que esas personas no tienen acceso a una obra social ni a una jubilación en el futuro. El gobierno debería pensar no solo en el presente, sino en construir un futuro mejor", concluyó la diputada.