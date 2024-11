Una joven de 22 años denunció haber sido acosada sexualmente por el chofer de una aplicación de remís, mientras regresaba a su casa en la ciudad de Rosario. La víctima relató el traumático episodio a través de sus redes sociales, lo que generó una rápida respuesta de otras mujeres que aseguraron haber vivido situaciones similares con el mismo conductor.

La víctima, identificada como Antonella, relató en diálogo con el programa De 12 a 14 (El Tres) que, al subirse al remís alrededor de las 6 de la mañana, el chofer comenzó a realizar comentarios inapropiados y a hacerla sentir incómoda. “La mayoría de las veces te hacen sentar adelante. Apenas me subí, me empezó a decir que le había alegrado la mañana y me puso la mano sobre la pierna. Cuando me doy cuenta, se estaba tocando por encima de la ropa”, explicó Antonella.

La joven, al darse cuenta de la situación de riesgo, intentó bajarse del vehículo, pero el conductor trabó las puertas y no se lo permitió. “Sentí miedo y no me podía calmar”, recordó. Durante los minutos que duró el angustiante episodio, Antonella temió por su seguridad, y solo cuando el auto se detuvo en un semáforo, pudo abrir la puerta con fuerza y escapar a la calle.

Tras el ataque, Antonella decidió exponer al chofer en sus redes sociales y, acompañada por su madre, presentó una denuncia formal en la Fiscalía. “Me quise bajar y trabó las puertas del auto. No sabía si me iba a poder bajar del auto”, afirmó. El impacto de su denuncia fue inmediato: al menos nueve mujeres se pusieron en contacto con ella a través de las redes sociales, afirmando haber vivido situaciones similares con el mismo chofer.

Con el correr de las horas y la viralización del caso, Antonella recibió información adicional sobre el agresor. Según testimonios de personas cercanas, el chofer acusado sería un hombre que también trabaja como pastor en una iglesia de Villa Gobernador Gálvez. Además, se indicó que el sujeto presta servicios para varias aplicaciones de remís.