Un impactante suceso se vivió en la esquina de Casiano Casas y Washington, en la zona norte de Rosario, cuando un hombre de 56 años fue atacado por una gran cantidad de avispas y tuvo que ser internado de urgencia en terapia intensiva debido a la gravedad de las picaduras.

Según informó Cadena 3 Rosario, el hombre se acercó a un árbol con la intención de orinar, sin imaginar que allí lo aguardaba una nube de insectos que se lanzó sobre él, propinándole más de 150 picaduras. El ataque fue tan violento que su piel quedó prácticamente cubierta por los insectos.

Lucas, un trabajador de una gomería cercana, describió el momento con asombro y angustia: “Intenté acercarme, pero las picaduras fueron muy dolorosas. No me imagino el dolor que sintió este muchacho. Eran tantas avispas que no se le veía la piel. Pensé que había muerto, porque se dejó de mover”.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, en Granadero Baigorria, donde ingresó con un cuadro grave. Actualmente permanece en terapia intensiva y, de acuerdo con el último parte médico, se encuentra estable pero bajo constante monitoreo debido al riesgo de una reacción alérgica severa y a las múltiples heridas.

Este insólito incidente ha generado preocupación en el vecindario, y las autoridades locales han sido notificadas para investigar si existe un nido de avispas en el área y tomar las medidas necesarias para evitar nuevos ataques.