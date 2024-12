La historia del uranio en Argentina: de César Gioja a Javier Milei

El presidente Javier Milei anunció hace una semana el Plan Nuclear Argentino con la intención de “estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico”. Afirmó que tiene la tarea de estabilizar lo que denominó “un presente caótico” pensando “a futuro”.

En su alocución argumentó que la energía nuclear es la única fuente eficiente para hacerle frente al desarrollo de la civilización. Para ello se construirá un reactor modular pequeño en la central nuclear Atucha, luego se desarrollarán reservas de uranio para cubrir las demandas necesarias y ubicar a Argentina como exportador de elementos combustibles de alto valor agregado (uranio enriquecido).

En Argentina la explotación de Uranio prácticamente no existe según publicó en el sitio TN la periodista Florencia Barragán y la última operación registrada en este rubro es la compra de Eduardo Eurnekian, quien habría adquirido una mina (no dice cual), de este mineral que ha triplicado su valor.

Es decir por ahora el principal desarrollo que se necesita para encarar un plan de este tipo, por no decir obstáculo, es que no hay producción de uranio en el país. Aparte es una explotación que no ha logrado licencia social como sí lo hizo el cobre y el oro en San Juan por ejemplo.

Si bien en el país hay al menos 12 proyectos con reserva de uranio, Chubut, Río Negro, Neuquén, entro otros, ninguno genera lo que se necesitaría para desarrollar la gran energía nuclear.

CUANDO DESDE SAN JUAN SE INTENTÓ IMPULSAR LA EXPLOTACIÓN DE URANIO PARA LA ENERGÍA NUCLEAR

El tema no es nuevo, en el año 2007, quien instaló la exploración y explotación de uranio y lo llevó al congreso de la nación fue el entonces senador César Gioja, que planteó declarar como minerales estratégicos al uranio y el torio, declarando de interés público su prospección, exploración y explotación. Además de la elaboración transporte y comercialización. Fue apoyado en ese entonces por el Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, José Aprabiata y el Secretario de Minería de la Nación, Miguel Guerrero.

En la memoria de quienes participaron de la presentación en la provincia de esta iniciativa quedó registrado, cómo César Gioja con una piedra de uranio en sus manos en un hotel céntrico intentaba explicar y sacar tabúes sobre el uranio pasándole un detector de radiación que daba negativo encima y tratando de sacar tabúes y mitos sobre el mineral.

El legislador además propuso la creación para el desarrollo de ese tipo de minería bajo la iniciativa de un Banco Argentino de Transacciones y Almacenamiento de Minerales Nucleares, donaciones, legados, etc.

Del proyecto mucho más no se supo después de que César Gioja se alejó de la función pública, pero es necesario destacar que el tema Uranio vuelve a la agenda con la iniciativa de Milei y tiene sus antecedentes en San Juan como una provincia Minera.