Un caso conmocionó la zona Sur del Gran Buenos Aires. Le descubrieron un arma de fuego a una niña de 12 años en plena clase, que habría planificado matar a 14 de sus compañeros y una profesora. Diario Crónica informó que el hecho ocurrió el martes pasado en una escuela secundaria.

Fue un compañero que dio aviso a las autoridades de la escuela de que la adolescente guardaba un arma de fuego en su mochila. Como medida, los alumnos de ese curso fueron sacados del aula, y la joven aislada con el arma dentro del curso. La chica, una alumna de primer año, aseguró que había planeado una masacre porque sus compañeros le hacían bullying, al llamarla “rara”.

Una madre de unos de los alumnos contó al medio nacional, que era la tercera vez que la adolescente llevaba la pistola a la escuela. “Gracias al nene que habló, no ocurrió”, indicó la mujer, quien señaló que, en las otras oportunidades, la nena de 12 años no sacó el arma “pero, esta vez, sí porque el niño le decía que no le creía” que la tuviera.

Los padres de los alumnos de este curso fueron notificados horas más tarde del hecho. Una madre aseguró que se enteraron cuando sus hijos llegaron a la casa y les contaron.

“Vaciá este chat”: la reveladora conversación por WhatsApp de la nena de 12 años con una amiga

Tras conocerse el hecho, salió a la luz un supuesto chat de WhatsApp entre la nena de 12 años y una amiga, en el que la segunda la pregunta: “¿O sea que tenías una pistola vos o qué?”.

Y obtiene como respuesta: “Yo tenía un plan de tres meses para el 6/5/2025 y fue arruinado por un idiota. Tengo dos pistolas reales”.

“¿Y por qué tenés dos pistolas? Pero no pensaste que hay gente como yo y otras personas que querés?”, le consultó la amiga.

La chica de 12 años respondió: “Son de mi mamá, que es policía”. La nena agregó: “Sé que después de eso nadie me va a querer. Me sacaron en plena clase para hablar. Tienen que hablar con mi mamá”. Por último, pidió a su amiga: “Vacía este chat”.