El fundador del Grupo Petersen Enrique Eskenazi falleció a los 99 años, confirmó la empresa en un comunicado. "Sus hijos Esteban, Ezequiel, Sebastián, Matías y Valeria, sus 14 nietos y sus 9 bisnietos lo despidieron en una ceremonia íntima", informaron desde el grupo.

Eskenazi fundó, entre otras empresas, el grupo Banco San Juan, con fuerte presencia en la provincia, a tal punto de ser la entidad financiera por la que cobran unos 30 mil empleados públicos.

Enrique Eskenazi nació el 4 de agosto de 1925 en la ciudad de Santa Fe, se graduó como ingeniero químico en la Universidad Nacional del Litoral y se especializó en ingeniería de alimentos en el Research Department of Continental Can Corp. y en el Illinois Institute of Technology, ambos en Estados Unidos.

Inició su actividad en el grupo Bunge y Born. En la década de 1980 ingresó como gerente general en la constructora Petersen, Thiele & Cruz SA. A partir de la década de 1990 lideró el proceso de transformación y expansión de los negocios de la compañía, incursionando en otros sectores estratégicos de la economía argentina, como el de los servicios urbanos, la agroindustria, la energía y el financiero, lo que derivó en la conformación del actual Grupo Petersen.