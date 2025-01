Hilda Valdéz, la madre de la mujer que murió en el Hospital Central de Mendoza rompió el silencio. La muerte de Evelyn Carrera se produjo días después de denunciar que un enfermero la violaba mientras se encontraba internada. “La dejaron morir para tapar la violación”, fue lo que mencionó la señora.

El calvario de Evelyn empezó el sábado 30 de noviembre, cuando la internaron por una supuesta gastroenteritis. El cuadro no parecía complejo, todo cambio. La madre mencionó que su hija ingresó por guardia con vómitos y dolor de estómago.

Durante esos días, apareció la primera señal de alerta. “Fui a verla con mi nieto y la encontré atada y con los brazos amoratados. Cuando pregunté por qué, dijeron que era porque no se dejaba poner nada", detalló. Cuando Evelyn recuperó la consciencia, pudo pedir ayuda. Esto lo hizo a través de una escalofriante nota.

“Me violan, me violan”, repetía su hija. Por ello la familia pidió que sea trasladada y denunciaron lo que pasaba. “Fui a hablar con la dirección del hospital para que la trasladaran de la UTI 2 a la UTI 5. Ahí un médico me dijo: ‘Señora, haga todas las denuncias que quiera, pero usted y su hija están enfermas’”, dijo Hilda.

“Uno iba, la veía los 20 minutos que te dejaban estar ahí y después te sacaban afuera. Si yo me quería quedar en el pasillo no me dejaban por protocolo", manifestó la madre.

Carrera murió el 22 de enero. Desde allí , su familia comenzó una batalla judicial para saber la verdad. Además buscan esclarecer si hubo mala praxis durante la operación a la que debió ser sometida la mujer por una afección intestinal.