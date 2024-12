Un obrero de 54 años murió este lunes al ser atropellado por una retroexcavadora que realizaba maniobras en la localidad de Villa del Rosario, en la provincia de Córdoba. El trágico incidente ocurrió en la intersección de las calles Nabosacate y Córdoba, donde el trabajador realizaba tareas de mantenimiento en una vereda.

De acuerdo con la información confirmada por el medio local El Diario, el empleado municipal que conducía la máquina no advirtió la presencia del albañil detrás del vehículo al dar marcha atrás. Al realizar la maniobra, pasó por encima del obrero con las ruedas laterales derechas de la retroexcavadora, provocándole heridas fatales.

Los servicios médicos de emergencia llegaron al lugar rápidamente, pero confirmaron el fallecimiento en la escena. El conductor, por su parte, explicó a las autoridades que no había visto a la víctima durante la maniobra. Si bien la principal hipótesis apunta a un accidente laboral, el hecho está siendo investigado para descartar otras circunstancias.

Un caso similar ocurrió en San Juan

El trágico episodio trae a la memoria un accidente similar ocurrido el 12 de octubre de 2023 en la provincia de San Juan. En esa ocasión, un motociclista de 22 años, Juan Ignacio Trigo, perdió la vida al chocar contra una retroexcavadora en las inmediaciones de la Ruta Nacional 149 y Esteban Echeverría, en Barreal.

El conductor de la máquina, Eduardo Wilfredo Astudillo, fue condenado en agosto de este año a 2 años de prisión condicional por homicidio culposo. Aunque el hecho no fue intencional, la justicia determinó que el chofer asumió responsabilidad por circular sin señalización y no trasladar la retroexcavadora sobre un camión, como establece la normativa vigente. Al no tener antecedentes penales, Astudillo no fue privado de su libertad.