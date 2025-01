“Gritaba de dolor”. Así describió una vecina testigo del duro y dramático momento por el que pasó la sanjuanina que se tiró de un primer paso para escapar de su pareja. La chica de 34 años aseguró que el hombre, con el que mantenía una relación de 5 años, la drogaba y la obligaba a prostituirse.

En ese contexto de conmoción por el dramático hecho, un móvil de TN consultó con una vecina que fue testigo de lo ocurrido. La mujer relató cómo fue el momento de tirarse, que la dejó con heridas y golpes, debido a la violencia de la caída, mientras que el cirujano, también sanjuanino, Fabián Orlando Peláez quedó detenido tras haber sido denunciado por la víctima de haber sido drogada y sometida a explotación sexual.

La adulta mayor contó al medio nacional que el hecho ocurrió cerca de las 8.30 de la mañana, en la cuadra de Niceto Vega al 5900. La testigo aclaró que no vio la caída, pero sí presenció los segundos posteriores al hecho. “Gritaba del dolor”, aseguró.

La mujer contó: “Fue entre las 8 y las 8.30. Yo salí de mi casa y vi a una persona tirada, completamente drogada y desnuda. Enseguida, los vecinos llamaron a la Policía y al SAME”.

La señora se sorprendió por el estado en el que estaba la víctima. “Gritaba de los dolores que tenía. Después la pusieron en una tabla y se la llevaron al hospital”, describió.

La vecina contó que si bien no pudo cruzar palaba con la sanjuanina, quedó adolorida prácticamente en las cercanías de su ventana. “La escuché porque me despertaron los gritos. No podía más de los dolores del golpazo que se dio”, expresó. Por ese motivo, la chica quedó internada en el Hospital Fernández con diagnóstico de politraumatismos.

La mujer indicó desconocer quién podría vivir en ese departamento desde donde la sanjuanina se arrojó este lunes a la mañana. Según el reporte oficial, la víctima y su pareja habían llegado el domingo desde la provincia de San Juan y se alojaron en ese edificio de la Ciudad.

La causa está siendo investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, que ordenó la detención del hombre de 54 años. También pidió la intervención de la División de Trata de Personas de la Ciudad, para que pongan vigilancia en el edificio.