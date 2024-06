Miodowsky contó como usó cada peso en sus primeros seis meses como intendente

Visitó el estudio de Canal 13, el sr. Intendente de la Ciudad de Rivadavia, Sergio Miodowsky. Informó los detalles de sus primeros seis meses de gestión y anticipó las nuevas gestiones que llevará adelante en el Departamento sanjuanino.

Gaston Sugo: - La pregunta es muy concreta, seis meses de gestión e hizo una rendición de cuentas, ¿por qué?

Sergio Miodowsky: - Porque primero y principal me debo a mis vecinos y tenia que hacer un recuento de lo actuado hasta el momento, rendir cuentas, hablar de lo que se viene. En este sentido presentamos la cantidad de obras que llevamos hechas, de renovación de cunetas, banquinas, las plazas, obras de iluminación.

La verdad es que hemos hecho muchísimo en materia de obras, servicios también y hemos reparado contenedores que habían (cerca de 80 contenedores existentes), lo que hemos hecho es cambiarles las manijas, cambiarles las ruedas. Hemos comprado cincuenta contenedores más. Hemos comprado siete vehículos, un compactador, un hidro elevador, tres móviles para la polía comunal que son Fiat Cronos, pick up la verdad es que estamos muy contentos y se viene más Gastón.

Estamos haciendo las gestiones para comprar dos camiones compactadores más que nos harían falta. Quisimos presentar todo lo que podíamos, pero les adelanto que vamos por más.

GS: - La necesidad es esa mostrar lo realizado ¿no hubo una expresión popular diciendo: ‘quién da cuentas? Me imagino, está tan convulsionada la Argentina de hoy. No, no hubo nada San Juan está tranquilo, Rivadavia también, usted dijo que iba a ser cada seis meses ¿así va a ser?

SM: - Yo soy una persona que se propone desafíos y le gusta cumplirlos. En este sentido, me parecía que como primer empleado municipal que tengo más responsabilidad por el cargo que ostento me parecía importante rendirles cuentas a mis vecinos de lo que se ha hecho. Nadie me obligó, nadie me exigió, es un tema personal que me parecía que hay que mostrar lo que se viene haciendo y mostrarle a la ciudadanía lo hecho hasta la fecha.

GS: - Pregunto, ya que usted hace referencia a rendir cuentas, tenemos un escenario donde no hay plata. Crisis económica que no es ninguna una novedad, pero la frase común en la sociedad es ‘no hay plata’ ¿coincidimos en eso’?. Sin plata usted compró una flota de vehículos, ¿cómo sin plata?

SM: - Actualizando los recursos, administrando eficientemente, administrando prioridades como nos pide nuestro gobernador.

Nosotros dejamos de lado nuestra fiesta departamental, que obviamente nos hubiese encantado tener, pero no es el momento, eso nos permitió un ahorro.

También nos permitió un ahorro el tema del arreglo con Supercanal, una deuda que venía desde hace algún tiempo y no se podía saldar y nosotros tuvimos la suerte y la posibilidad de poder llegar a un acuerdo.

Todas esas cuestiones se han ido volcando en mejoras para los vecinos ¿qué me reclamaban? Las pequeñas obras barriales que eran lo que nosotros prometimos en campaña, donde cada vecino, ya sea en su barrio, en su villa, en su lote, dijo que obra es la que quiere. Ahora tenemos un contacto permanente con el vecino, con las fuerzas vivas de las uniones vecinales, con los clubes, con los centros de jubilados permanentemente estamos en contacto y relevando cuáles son las necesidades.

GS: - ¿Se siente apoyado por la provincia?

SM - Si, por supuesto que sí, queremos que lleguen muchos proyectos que tenemos en mente para realizar, por ejemplo, el pavimento. Estamos a la espera de poder comenzar con el tema del pavimento, la gran deuda que tenemos con los rivadavienses. Recordemos que Rivadavia quedó de lado cuando se hizo el reparto de pavimento en la gestión anterior, entonces en este sentido las calles están intransitables, no se puede circular, me debo a eso y en eso estamos.

GS: - Usted lo dijo también como propuesta de campaña.

SM: - Si, así es. Estamos viendo de qué manera canalizarlo. Algunas de las arterias son rutas provinciales, que obviamente le corresponden a vialidad. Otras son rutas que corresponden al departamento. De hecho, le digo más, todos los fondos que vienen son para el pavimento.

GS: - ¿Cuánto?

El total, lo que reciba Rivadavia en concepto de Fodere va todo destinado para el pavimento.

GS: - Fodere, explico a la audiencia, es un programa específico que la provincia asigna a los municipios para obras.

SM: - Exactamente, eso nos va a permitir pavimentar el barrio FOEVA, que es un barrio con el que estamos en deuda, las calles luego de la obra de cloacas quedaron intransitables, tenemos que abocarnos y ocuparnos de los problemas. Todo esto sumado al cinco por ciento del presupuesto, también lo vamos a destinar para obras de pavimentación.

GS: - Seis meses, no se si era el escenario que usted se imaginó.

SM: - Creo que nadie se lo imaginaba.

GS: - No era el escenario que se imaginaba o añoraba cuando fue electo. Pero igual de todas maneras los desafíos son así.

SM: - Nos gusta manejar en la tormenta Gastón.

GS: - ¿Ah, sí?

SM: - Creo que te obliga a optimizar los recursos, te obliga a aplicar el ingenio, te obliga a estar a la vanguardia, salir a las calles y escuchar a la gente, tener un contacto más fluido con la gente permanentemente. Esto se hace trabajando mancomunadamente, vecinos por un lado, un municipio que escuche es la manera de ir para adelante.

GS: - ¿De política ni se habla en la calle, no?

SM: - No de política no, la política es necesaria para resolver los problemas de la gente. Yo creo que la gente está preocupada en solucionar otras cuestiones, por ejemplo, una luz que se quemó, cómo cambiar el foco, que incluso traigan más seguridad, que les levanten el residuo todos los días, que la seguridad mejore.

Obviamente la seguridad es un tema que depende de la provincia, han bajado los índices. Pero seguimos teniendo algunos hechos por lo que volcamos los tres móviles de la policía comunal para aportar nuestro granito de arena desde Rivadavia a la policía, para poder llevar respuesta a los vecinos, para hacer entre todos un municipio más seguro. También hemos puesto a disposición diez bicicletas por las que hicimos un convenio con el servicio penitenciario hace unos días, para que esas bicicletas sean puestas a disposición también. hemos arreglado motocicletas 110 para ponerlas al servicio de la policía comunal para que brinden un mejor servicio.

GS: - ¿Les quedó chica la policía comunal, hay que ampliarla o hay que reequiparla?

SM: - Hicimos un remate, ustedes recordarán, una subasta teníamos 5 vehículos ahora tenemos cinco más, más las motos, las bicicletas. Si tenemos que sumar, vamos a sumar más. Vamos a seguir invirtiendo en la medida de lo posible para mejorar la policía comunal.

GS: - Dentro de las posibilidades, está hablando de los recursos económicos ¿tiene pensado usted modificar el tema de las tasas?

SM: - Estamos evaluándolo, en realidad haciendo un relevamiento de los comerciantes, comercios para saber primero a ciencia cierta cuáles son los comercios que tenemos en el departamento que entendemos por lo pronto que hay cerca de cuatro mil comerciantes. Después hay que darle un marco normativo, hay que regularlo, estamos hablando con las cámaras, con la unión industrial hemos hablado para ver de qué manera podemos llegar a un entendimiento y obviamente que se sincere el valor de la tasa, porque se está pagando un valor muy bajo, de no poner un palo en la rueda, de no trabarle el camino a nadie, pero por otro lado, también hacer un sinceramiento para dar más servicios.

GS: - En este sector importante del departamento, ¿no le exigen diciendo: ‘me querés cobrar más pero…quiero mejores servicios’.

SM: - Obviamente, pero se dará en tanto y en cuanto haya recaudación.

GS: - El huevo y la gallina.

SM: - Claro, no podemos brindar un servicio, pero si la gente colabora con su tasa, podamos brindar más y mejores servicios.

Si así como estamos, en tiempos que son complejos, desde el diez de diciembre en adelante hemos podido generar el ahorro para hacer la compra de estos vehículos. Imaginesé lo que podemos generar si podemos hacer una mayor recaudación.

GS: - ¿Hará entonces una revisión de cuentas cada seis meses?, ¿entendí bien?

SM: - A esto lo debemos hacer permanentemente, los que tenemos responsabilidad pública debemos dar cuenta a la ciudadanía. Somos empleados del vecino, nos debemos al vecino.

Usted cuando tiene un empleado a cargo, le pide rendición de cuentas le pide una productividad ‘a ver que hiciste con esta plata que te estoy pagando’. Acá pasa lo mismo, por eso debemos hay que mostrarle al vecino que hemos hecho y que estamos haciendo.

GS:- ¿No hay fecha definida?

SM: - No, hoy lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, no se cada cuánto.