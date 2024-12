El gobernador Marcelo Orrego le concedió una entrevista exclusiva al programa "Es Lo que Hay. Allí abordó diferentes temas, pero se explayó especialmente en la cuestión de la reactivación económica de San Juan y qué pasa con la obra pública desde que la Nación dejó de enviar los fondos.

“En San Juan que fuimos los primeros de la Argentina que reabrimos la obra publica se apostó una ficha ahí para conservar y generar nuevas fuentes de trabajo”, aseguró el mandatario quien agregó que San Juan también fue la primera en bajar un impuesto ya que redujo lo que se cobra por Patentes.

A esto se suma que Orrego destacó que se implementaron líneas de crédito con montos muy importantes. “Fueron $50.000 millones que pusimos en juego para que nos se nos cayera la actividad económica”, aseveró el mandatario quien destacó que a esto se sumó que pagaron los primero créditos de cosecha y acarreo que se pagaron antes de que comiencen estos trabajos".

Orrego agregó que además implementaron una línea de crédito con el CFI destinado a líneas verdes que son las de eficiencia hídrica, eficiencia energética y economía circular.

Orrego explicó que en materia de Educación la inversión fue doble porque porque por un lado se lanzaron los programas Comprendo y Aprendo para escuelas primarias y por el otro se implementó el programa Transformar la Secundaria y de forma paralela se realizaron importantes obras para refaccionar edificios en los que no se podía dar clases.

“También terminamos hospitales, generamos un programa provincial de pavimentos urbanos, pusimos $12.000 millones para que vayan destinados a los municipios. ”Este gobierno lo que hizo es poner el 100% a consideración de los intendentes para que se haga porque, en definitiva, esto no tiene nada que ver con colores políticos tiene que ser bien federal y me parece que también ha sido un acierto", aseguró Orrego quien recordó que fueron fondos provinciales ya que la Nación no aportó nada.

Orrego recordó que su Gobierno firmó un convenio con Vialidad Nacional para hacer frente al mantenimiento de la Circunvalación y rutas nacionales clave como la 40 y la 20. Si bien aseguró que él hacer las obras para dar seguridad a los sanjuaninos, lo cierto es que son rutas nacionales.

Sore el tema de las rutas que siguen dependiendo del gobierno que preside Milei, Orrego aseguró que “son obras que tiene que hacer la Nación y se lo hemos pedido, no queremos que se hagan cargo de las cosas que tenemos que hacer nosotros, pero si de las que se tienen que hacer ellos”, aseguró.

“Lo he hablado infinitas veces. Todos los gobernadores se lo planteamos a Caputo y al propio Guillermo Francos, es un problema transversal que tenemos todos los gobernadores porque en definitiva si queremos producir y que hayan inversiones necesitamos que las rutas estén en condiciones”, opinó.

Lo que se viene

Sobre las obras públicas que se vienen para el 2025, Orrego recordó que logró destrabar con la Nación la Ruta 40. “Lo que hicimos en este caso fue obtener el ok del Ministerio de Economía para poder acceder a los fondos crediticios ya que la Nación actúa como garantía por lo que ellos deben darnos su autorización” explicó.

Orrego agregó que mientras sigue las gestiones para conseguir que se logre la aprobación de los dos últimos tramos de la Ruta 40, esta avanzando con la obra del Túnel de Zonda. “Espero que podamos avanzar tengo una reunión por ese tema, la Nación nos tiene que autorizar porque son créditos internacionales”, cerró.