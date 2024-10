“¿Vieron lo flaca que estoy?”: Susana Giménez volvió a la televisión argentina

Tal como estaba anunciado, y luego de su postergación por la presentación del presupuesto 2025 a cargo de Javier Milei, Susana Giménez regresó a la televisión argentina, luego de cinco largos años.

La diva de los teléfonos fue la protagonista de una noche especial al frente de su histórico ciclo semanal en la pantalla de Telefe.

La noche arrancó con el sketch que incluyó la participación especial de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Claudio “El Chiqui” Tapia. Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi dijo presente a través de un video a través de un celular: “Hola Su. Bueno, no pude estar... yo que tanto te miraba con mi mamá cuando era chiquito. Me alegro mucho de que hayan participado los chicos y que la hayan pasado bien un ratito. Darte un beso grande y espero la próxima poder participar. Un beso”, dijo el capitán.

Rubia y delgada

Cerca de las 22.25, Susana realizó su ingreso al estudio con un espectacular vestido negro con estrellas plateadas, rodeada de bailarines, mientras sonaban sus históricas cortinas musicales, desde "Hola, Susana" hasta "Detrás de todo solo hay una mujer".

“Estaba medio nerviosa”, fue lo primero que expresó la conductora a la nutrida tribuna que la ovacionó y expresó su amor.

“¿Vieron qué flaca estoy? Eso es lo primero que quiero que vean. Hace cuatro años y medio que no nos vemos, no puedo creer que pase tan rápido el tiempo. Ni les digo cuantos años cumplí, no quiero que lo sepan en ningún lado, yo sé que me van a querer siempre”, expresó la mediática.

Susanos

Como en todas las ediciones, Giménez no estuvo sola al frente del programa ya que los "Susanos" la acompañaron. En esta edición, la incorporación de Lisandro Navarro, más conocido como Licha de Gran Hermano, marcó la novedad. “Sos nuevo. Licha sos vos”, le dijo La Su, mientras le daba la mano. “¿Y el pelo? ¿Te lo cortaste?”, consultó la diva sobre el nuevo asistente.

Un sketch colmado de estrellas

En la piel de Susana Spadafucile, la conductora protagonizó su histórico sketch junto con la actriz Jorgelina Aruzzi. En este regreso, la diva contó con la participación de los actores Nicolás Vázquez, Peter Lanzani; los humoristas, Yayo Guridi y Julián Kartún en el personaje de Caro Pardíaco; y los periodistas deportivos Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt junto a Soledad Pastorutti, Sebastián Estevanez, Damián Betular e Iván de Pineda.

Las grandes estrellas de la noche fueron Rodrigo de Paul y Leandro Paredes.

Entrevista

Estos queridos jugadores también acompañaron a Susana en el living de Telefe para mantener una divertida y extensa charla que incluyó los típicos olvidos, "metidas de pata" y confusiones de la querida conductora.

“Tu gran empuje fue tu abuelo Osvaldo”, le preguntó la diva a Paredes, sin embargo, la pregunta era para De Paul, que no pudo contener la risa ante la equivocación. “Era mi abuelo, está bien, no pasa nada”, lanzó divertido.

Otro momento gracioso se vivió cuando Susana obligó a Paredes a confirmar su tercer embarazo. “¿Estás casado esperando un bebé?”, fue la pregunta de la conductora y el jugador no dudó en responder: “Sí, no lo habíamos contado todavía”. La noticia generó los aplausos del público.

Más tarde y con el ingreso de Guillermo Coppola, los cuatro jugaron a una divertida partida de truco donde las mentiras, los gestos y los picantes comentarios elevaron el rating.

Alrededor de las once y media de la noche, María Becerra se sentó en el living a conversar con Susana para cerrar el primer programa cantando sus aclamadas canciones.

Rating

El regreso de la diva de los teléfonos marcó un buen promedio de audiencia con un pico de 19 puntos. Dependerá de los próximos envíos e invitados mantener esta gran cifra en el regreso de la conductora a la televisión argentina.

Mirá el primer programa completo: