Nadie puede negar que Eduardo Feinmann es un periodista polémico en varios temas de actualidad. Con mucha trayectoria el mediático es parte del equipo de La Nación + y Radio Mitre.

Muy cuidadoso de su vida privada y manteniendo un bajo perfil, lo único que se sabe es que está en pareja, desde 2017, con la abogada Lucía Auat.

Más allá de los compromisos, el periodista quizás por su forma de ser, resulta muy atractivo a algunas periodistas, como el caso de Romina Scalora, la panelista de Bendita que no ocultó lo que siente por el comunicador.

Todo ocurrió en una emisión de Ángel Responde, el programa que Ángel de Brito conduce por el streaming de Bondi Live, cuando la panelista del Nueve reveló estar enamorada de Eduardo Feinmann.

La mujer, invitada al ciclo del conductor de LAM aseguró que se sentía atraída por Feinmann: "Comí mucho periodista... yo comí muchísimo...", comenzó diciendo Romina con su habitual desparpajo. Cuando Ángel le preguntó si podía mencionar al menos uno, ella respondió: "No, periodista medio pelo". Y luego agregó: "Famoso famoso todavía no me comí a ninguno, porque sino ya lo sabrían ustedes". Frente a esta declaración, De Brito lanzó: "Entonces decime quién te gustaría".

"A mí me gusta más el hombre grande...". "¿Te gusta alguien como por ejemplo un Baby Etchecopar?", le preguntaron, aunque ella no se mostró convencida.

"Feinmann...", lanzó Ángel y la mujer reaccionó: "Te confieso que es alguien que me erotiza del mundo periodístico. Feinmann me calienta bastante. Me da show...para mí en la intimidad... ojalá". Para cerrar, Romina aseguró: "Edu, si estás viendo esto...", lanzándole un guiño a la cámara en un momento muy divertido.