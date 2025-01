"Si no te quema, te ensucia": el padre de L-Gante salió a criticar a Wanda Nara

Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, volvió a estar en el centro de las noticias tras confirmarse su separación de Wanda Nara. La ruptura, que se produjo en medio de los conflictos entre la mediática y Mauro Icardi, generó un fuerte revuelo en las redes sociales, donde ambos expresaron sus posturas.

El anuncio del fin de la relación llegó este domingo a través de sus cuentas de Instagram, con mensajes que reflejaron un visible malestar, especialmente por parte del cantante. Wanda, por su parte, manifestó que enfocará toda su energía en sus hijos.

En medio del escándalo, Miguel Prosi, padre del exponente de la cumbia 420, opinó sobre lo sucedido y no ahorró críticas hacia su ex nuera. Durante una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, se dieron a conocer las declaraciones que Prosi escribió para aconsejar a su hijo.

“Le sugerí a Elián que no se suba a ese bondi porque las consecuencias serán denigrantes. Los autodenominados diferentes siguen mostrando el barro. Se olvidaron de pulirse, y ahora exponen su inmadurez involucrando a sus hijos. Luego, comenzarán a denigrar a terceros”, expresó Prosi en su mensaje.

El padre del artista también dejó en claro que, aunque no le interesa la situación sentimental de su hijo, considera fundamental que Elián cuide su carrera profesional: “Esto no suma, todo resta. Sólo puedo opinar de ellos por lo que muestran en los medios. Personalmente, no tengo intenciones de conocerlos”.

Finalmente, Prosi dejó una reflexión contundente sobre la polémica que envuelve a Wanda Nara y Mauro Icardi, una historia que parece no tener fin: “Te pone cerca del carbón... si no te quema, te ensucia”.

Mientras tanto, el escándalo sigue sumando episodios y mantiene a los protagonistas bajo el foco mediático.