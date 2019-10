Selena Gomez lanza nueva música y los fanáticos creen de que se trata de Justin Bieber

Como cabría esperar de las redes sociales, en el momento en que Selena Gómez lanzó nueva música el martes por la noche, sus fanáticos comenzaron a desarmarla para intentar descifrar el significado, y creen que han descifrado "Lose You to Love Me". En sus mentes, aparentemente se trata de Justin Bieber.

La canción detalla una relación tóxica que la narradora, que los fanáticos suponen que es la propia Selena, logra superar y encontrarse más fuerte que nunca.

En la línea más específica de la canción, Selena canta: "En dos meses nos reemplazaste como si fuera fácil". Esto fue suficiente para convencer a sus partidarios de que se está refiriendo a que Justin pasó de ella rápidamente a Hailey Baldwin, con quien posteriormente se casó. Pero no se contentaron con detenerse con contenido realmente específico. En otro momento, ella canta: "Prende fuego a mi propósito y lo dejo arder". Bueno, Justin lanzó un álbum en 2015 llamado "Propósito". Parece un poco exagerado? Claramente no has visto a Stans en el trabajo.

Si la canción trata sobre Justin, estas son algunas palabras bastante duras. La canción se abre con líneas salvajes como "Prendiste fuegos en mi bosque / Y lo dejaste arder / Cantaste fuera de tono en mi coro / Porque no era tuyo" y "Disfrutabas del dolor / Cuando no era el tuyo ".

Selena y Justin han tenido un amor histórico y tumultuoso en el centro de atención, comenzando a principios de 2011 cuando se declararon oficiales por primera vez como una pareja en una fiesta de los Oscar. Después de un romance muy público, Selena lo dejó en 2012, pero aparentemente no pudo dejarlo definitivamente.

Se rumoreaba que volverían a estar juntos en 2013, pero no fue hasta el año siguiente que Justin confirmó que su encendido / apagado / encendido nuevamente estaba encendido. Pero para fines de ese año, se marcharon nuevamente y Justin fue rápidamente visto saliendo con Hailey, aunque negó cualquier romance en esa relación ... al menos, todavía no en ese entonces. Y después de la ruptura de Selena con The Weeknd, parecía que la reconciliación podría estar en las cartas, pero eso tampoco funcionó al final.

"Esta canción se inspiró en muchas cosas que han sucedido en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum", dijo Gómez sobre la canción. "Pensé que era importante compartir la música, ya que sé que muchos pueden relacionarse con el hecho de que el camino hacia el autodescubrimiento generalmente pasa por las cicatrices en la vida. Quiero que la gente sienta esperanza y sepan que saldrá otro lado más fuerte y una mejor versión de ellos mismos ".

La novia de Bieber se volvió viral después de que la canción saliera, cuando compartió una captura de pantalla de "I'll Kill You" de Summer Walker con sus historias. Muchos vieron eso como una respuesta al sencillo de Gómez. Una hora después de la publicación de Hailey, Selena compartió una nota en sus Historias, agradeciendo a Jesús por darle su fuerza. "Mira, el enemigo sigue intentando derribarme y simplemente no va a suceder. No hoy. Ni mañana ...", escribió. Una vez más, los fanáticos pensaron que las publicaciones estaban vinculadas.