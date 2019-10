"Lammens le hizo mucho daño a San Lorenzo; su ciclo con Tinelli está cumplido

Beto César dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com luego de confirmar que integrará la lista de la Agrupación Volver a San Lorenzo que lidera César Francis en las próximas elecciones del club de Boedo en diciembre.

"Me involucré a la política partidaria en San Lorenzo porque sentí que era la hora de militar. En la política nacional no me interesa, así que cuando me hablaron de la Agrupación Volver a San Lorenzo me pareció muy bien acompañar al candidato a presidente César Francis", indicó el humorista.

Y resaltó: "Elegí una lista opositora porque el ciclo Lammens-Tinelli está cumplido. Este segundo período va a dejar al club en una pésima situacion económica. Si bien los voté en dos periodos, este segundo nos deja una herencia que de la única manera de salir es con un buena gestión, con transparencia".

"Veo bien enfrentarme a el oficialismo (Lamens-Tinelli) es el juego de la democracia. Marcelo no me llamó, pero supongo que ve con buenos ojos que me involucre, en sí queremos lo mejor para San Lorenzo", enfatizó César.

Y remarcó sobre su idea primordial de gestión: "Tenemos el compromiso y la actitud para avanzar con el estadio desde el día 1. Por eso visitamos el club Peñarol para conocer cómo lo hicieron desde adentro y también apuntamos como alternativa a los capitales de China en un convenio de asociación con empresas de ese país".

Y sobre la candidatura de Matías Lammens, actual presidente del club, a jefe de gobierno porteño, Beto fue contundente: "Nunca dio un paso al costado para la campaña. Podía haber hecho lo que quería pero nosotros lo votamos para que sea el presidente de San Lorenzo. Me parece terrible. Le hizo mucho daño Lammens a San Lorenzo. En algún momento va a tener que explicar qué pasó, sobre todo por la pésima situación financiera y por este club que para mí está totalmente acéfalo".

Fuente:Primiciasya